Alexandru Rafila își pune cenușă în cap, după afirmațiile care i-au isterizat pe români

După ce medicii de familie l-au acuzat pe Alexandru Rafila că i-a panicat pe români, ministrul s-a scuzat și a declarat că a vrut doar să informeze populația. Oficialul îi rugase pe oameni să cumpere pastile de iod cât mai repede.

„Îndemn pe toată lumea, toate persoanele de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu”, au fost cuvintele care i-au enervat pe medicii de familie.

„Am spus 3 cuvinte care au inflamat lucrurile. Am spus „cât mai repede”. (…) Asta nu înseamnă că mâine, înseamnă un interval de câteva săptămâni, văzând că în intervalul anterior, de 45 de zile, probabil la nivel național undeva la 1000 de persoane din România au primit aceste pastile”, a declarat Rafila, marţi.

Ce spune Rafila de medicii de familie

Alexandru Rafila a mai declarat că adevărata isterie a fost provocată de medicii de familie. Ministrul a precizat că responsabilitatea specialiștilor este să acționeze, nu să critice.

„Am avut un ordin de ministru aprobat în data de 23 iunie care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății timp de 30 de zile anterior, deci din luna mai. Deci e clar o chestiune care era cunoscută, mai ales că noi am dublat această măsură de ordin legislativ cu o campanie de informare pentru populație, inclusiv am tot repetat până la saturația, aș spune, legat de vârsta până la 40 de ani care se regăsește în prospectul produsului, pentru că nu am inventat noi această vârstă, este vârsta recomandată când riscurile sunt mai mari pentru persoanele expuse.Într-o situație când sănătatea publică poate fi pusă în pericol de un conflict care se găsește în vecinătatea României, cred că este moral, este o responsabilitate profesională și o responsabilitate civică să acționezi, nu să critici”, a mai spus Alexandru Rafila.

Pastilele de iod sunt necesare

Rafila a mai precizat că a luat măsuri pentru situații de urgență și că a încercat să le ofere românilor un remediu. Ministrul a transmis că scandalul pastilelor de iod l-au făcut să înțeleagă că va fi greu de rezolvat o viitoare problemă.

„Mi se pare foarte ciudat că niște oameni care nu au reacționat timp de 45 de zile în niciun fel se plâng că am repetat un anunț pe care l-am repetat de foarte multe ori în ultima perioadă.

Noi am încercat întâi să informăm și lucrul ăsta a fost făcut în mod consecvent. Cred că este o dovadă de responsabilitate, nu se induce panică dacă ai o situație de urgență sau care poate să devină de urgență în perioada care urmează trebuie să iei niște măsuri. Ori nu facem altceva decât să oferim oamenilor un remediu minimal pentru o situație care poate apărea, nu înseamnă este posibil să apară.

N-am spus că este probabil să apară și lucrul ăsta trebuie adus la cunoștința publicului, iar profesioniștii din sănătate trebuie să răspundă interesului apărării sănătății publice. O treabă foarte simplă care a fost, din păcate, politizată și pentru cei care au politizat în mod excesiv, nu vreau să fac nominalizări, cred că este o problemă, pentru că dacă noi avem această vocație de a compromite măsurile de sănătate publică, când vom avea într-adevăr probleme, nu o să putem să le gestionăm”, a precizat el la A3.