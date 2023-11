Rafila, cel mai bogat ministru din Guvernul Ciolacu. Case, apartamente și conturi de milioane

Primul teren trecut de Alexandru Rafila în declarația de avere este unul de 2,30 hectare. Se află în Crevedia și este un teren agricol.

De asemenea, medicul mai deține un teren intravilan din 2007, de 800 de metri pătrați, cumpărat, tot acolo. Rafila mai are un alt teren intravilan în Râșnov cumpărat în 2013 de 1.040 de metri pătrați.

Și un teren în Corbeanca cumpărat în 2018, de 1.420 de metri pătrați. Acesta este singurul moștenit. La capitolul imobile, Rafila are un apartament dobândit în 2007, în București, de 127 de metri pătrați. Are și o casă de locuit în Râșnov, de 330 de metri pătrați pe care a dobândit-o în 2013.

Rafila are și o mașină germană pe care cumpărat-o în 2018. De altfel a făcut bani din vânzarea unui apartament pe care a obținut 250.000 de euro.

La capitolul conturi, ministrul stă foarte bine. Are un cont la Banca Transilvania unde are 10.815 lei. Are și unul în euro la aceiași bancă de 5.044 de euro. Are un cont si la BCR din 2001 în care a reușit să strângă până acum 198.256 de lei.

Ce avere are Rafila? Sute de mii de euro și milioane de lei în conturi

Declarația de avere a ministrului Rafila include și o casetă de valori, din 2020 cu un depozit în valoare de 103.500 de euro.

Alexandru Rafila mai are și un depozit în euro din 2020 în valoare de 200.000 de euro. Tot la banca Transilvania medicul are si un cont din 2022 care a ajuns la 1.000.000 de lei. La OTP Bank are un cont din 2022 în care se găsesc 18.449 lei.

Tot la OTP există și un cont în euro în valoare de 6.420 de euro și unul în dolari cu 863 de dolari în el. Mai are un depozit bancar în valoare de 250.000 de lei. Încă un depozit de 115.000 de euro și încă unul de 15.400 de dolari.

Dar declarația de avere a ministrului nu se termină aici. El are și plasamente și investiții după cum urmează.

La Transgaz are acțiuni în valoare de 463 de mii de lei. La Banca Transilvania are părți sociale de 130.000 de lei.

La Teraplast are acțiuni de 260.000 de lei. A împrumutat o persoană fizică cu 200.000 de euro. Și un membru al familiei cu 235.000 de euro. Ca venituri, ministrul câștigă anual 153.312 lei de la minister.

Mai primește salariu de la Matei Balș în valoare de 3.090 de lei. Dar și de la UMFCV primește anual salariu de 111.457. La acestea se adaugă și veniturile din investiții pe care primește anual.