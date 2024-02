Alexandru Rafila vrea să fie europarlamentar

Alexandru Rafila şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile europarlamentare. Ministrul spune că are suficient de multă experienţă şi un pic de interrelaţionare internaţională. Mai exact, Alexandru Rafila, a anunțat duminică că va candida la alegerile europarlamentare pe listele PSD.

Alexandru Rafila: „Mi-am depus opţiunea pentru candidatură”

Alexandru Rafila a precizat că urmează să se pronunţe şi PSD Bucureşti, după care conducerea naţională PSD va definitiva lista partidului.

„Mi-am depus opţiunea pentru candidatură la organizaţia PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare. Colegii au aprobat în unanimitate această candidatură şi mă bucur, le mulţumesc. Sigur, este un prim pas, urmează ca organizaţia PSD Bucureşti şi conducerea partidului să definitiveze o listă”, a explicat, duminică, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila şi Marcel Ciolacu. Sursa foto: Facebook.

Ministrul a precizat că sunt mulţi care visează să meargă la Bruxelles sau în Parlamentul României. În opinia sa, „e important să ne gândim de ce facem acest lucru”.

„Am suficient de multă experienţă şi un pic de interrelaţionare internaţională pentru că am avut ocazia să lucrez în diverse zone încât să pot ajuta România din Parlamentul European”, a menţionat Rafila.

Alexandru Rafila. Sursa foto: Facebook

Ce spune despre renunţarea la funcţia de ministru al Sănătăţii

Întrebat dacă va renunţa la funcţia de ministru al Sănătăţii, Rafila a răspuns că oricum se termină în curând un ciclu electoral şi va apărea un alt guvern.

„Eu am mai bine de doi ani de când sunt ministrul Sănătăţii şi e bine întotdeauna să poţi să predai ştafeta unor oameni care vin din spate”, a declarat ministrul Alexandru Rafila.

Întrebat recent de Victor Ciutacu dacă ar candida la europarlamentare, ministrul a răspuns: „Nu am niciun motiv să zic nu. Personal am o expunere mare la nivel internațional, apropo de cariera mea. Nu cred că e vreo inabilitate de a reprezenta România într-o zonă ca asta. Eu am condus echipa de negocieri, vorbind de internațional, pe sănătate publică în 2001-2002. Am reușit să negociem atunci, nu se referă la asistență medicale, ci de sănătate a comunităților.