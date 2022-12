Alexandru Rafila a început demersurile pentru construcția celor 25 de spitale. Care sunt costurile investiției

Ministerul Sănătății a evaluat mai multe spitale din țară pentru care vor fi alocate fonduri din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre cele 25 de spitale care vor primi bani pentru reabilitare se numără: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu” București, Institutul Regional de Oncologie din Timișoara și Centrul chirurgical cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș.

Ministerul condus de Alexandru Rafila a depus 46 de dosare de finanțare la Guvern pentru reabilitarea unităților intraspitalicești. Din acest total de proiecte, 42 au îndeplinit regulile de eligibilitate prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1237 / 2022. Acest lucru înseamnă că proiectele vor intra în următoarea etapă de analiză în vederea acordării punctajului conform metodologiei de evaluare. Executivul a anunțat că trei dintre obiectivele de investiții au fost respinse pentru că depășeau bugetul maxim de 199,99 milioane de euro/proiect.

Cu toate acestea, proiectele respinse vor fi finanțate din alte surse. Celălalt proiect rămas nu a primit un vot pozitiv pentru că nu s-a regăsit pe lista inițială de 49 de obiective de investiții care au fost realizate de Ministerul Sănătății din Guvernul lui Florin Cîțu. Este important de precizat că din cele 42 de dosare eligibile, vor fi alese doar 25 de obiective care să primească finanțare din PNRR. Lista finală va fi realizată și aprobată în luna ianuarie.

Ce presupune proiectul „Infrastructură spitalicească publică nouă”

Investiția cerută de Ministerul Sănătății se referă la proiectul „Infrastructură spitalicească publică nouă” și este vorba de construirea de 25 de spital e sau unități sanitare noi. Investiția din PNRR va asigura dotarea unităților intraspitalicești construite cu echipamente medicale potrivite. Printre acestea se numără:

echipamente pentru departamente specifice și generale pentru salonul de chirurgie,

cameră de tratament,

camere de izolare, inclusiv pentru boli infecțioase și unități de arși,

camere pentru pacienți

centre de îngrijire,

unități pentru personalul medical,

camere de medicație,

camere de pregătire curate,

camere de terapie intensivă

camere de izolare pentru terapie intensivă,

spații de reabilitare,

spații de gestionare a deșeurilor și de depozitare,

echipamente de urgență și de resuscitare.

În plus, proiectul va aduce și aparatură medicală pentru noile spitale. Pe această listă sunt trecute: paturi, unități de decontaminare, echipamente IT, cărucioare de urgență, defibrilatoare, pompe de perfuzie, sisteme de monitorizare fiziologică, inclusiv consolă centrală, sisteme de monitorizare fiziologică pentru îngrijiri acute, ventilatoare pentru unități de terapie intensivă, sisteme de scanare de uz general. Costul total al proiectului se ridică la suma de 8.530.771.805 lei fără TVA echivalent a 1.724.050.000 € fără TVA, notează Financial Intelligence.