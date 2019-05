Șoc în lumea fotbalului! Doi super-jucători au luat decizia la care nimeni nu se aștepta. Ce plan au pus la cale. Foto

Doi dintre cei mai admirați fotbaliști, Alexandru Ioniță și Silviu Balaure, și-au cerut iubitele în căsătorie în același timp și în același loc. Totul a fost organizat ca la carte!





Alexandru Ioniță și Silviu Balaure au fost coechipieri la Astra, iar acum își doresc să fie miri în același timp. Cei doi se comportă ca frații. De asemenea, partenerele lor de viață se înțeleg excelent. Cei doi jucători au făcut, luni seară, un „blat” de zile mari. Iubitele lor nici nu-și imaginau ce avea să se întâmple la ieșirea pe care au planificat-o la restaurant.

„Alex și Silviu au plănuit totul, au fost atenți la fiecare detaliu. Au mers împreună cu prietenele lor la un local din București. Au mâncat, au vorbit, au râs… Voie bună! Într-un final, cei doi au comandat și desert, deși fetele nu mai aveau deloc chef.

Totuși, până la urmă, au cedat! Ce a urmat este fabulos. În desert se aflau două inele de logodnă. Alex și Silviu au ales, astfel, să-și ceară iubitele în căsătorie. Ambele au acceptat pe loc! Au vărsat chiar și câteva lacrimi, erau foarte emoționate.”, a povestit o sursă din anturajul tinerilor amorezi, conform Cancan.

Alexandru Ioniță are o relație de aproximativ șapte luni cu Adriana Cerasela, o frumoasă tânără din Galați. De meserie make-up artist, bruneta deține un salon în orașul natal, care îi aduce, lunar, între 3.000 și 5.000 de euro. La rândul lui, Silviu Balaure se iubește cu Oana Iancu, cei doi urmând să devină, curând, și părinți, fata fiind însărcinată.

De asemenea, Oana este make-up artist, fiind angajată la un salon de lux din București. Câștigă, în medie, 2.500 de euro pe lună.

Alexandru Ioniță și Silviu Balaure iau în calcul să devină inclusiv naș și fin.

„Este cel mai frumos moment din viața mea. Gestul lui Alex m-a surprins total, nu am bănuit nicio clipă că dorește să mă ceară în căsătorie.”, ne-a declarat Adriana Cerasela, partenera lui Alexandru Ioniță.

„Sincer, am crezut că Alex urmează să o ceară în căsătorie pe Cerasela, desi nu înțelegeam de ce Silviu este agitat. Însă am pus aceste trăiri pe prietenia dintre Silviu și Alex. Inelul mi-a fost oferit în desert, pe farfurie fiind inscripționat mesajul «Te iubesc». Ce a stârnit zâmbetul lui Silviu a fost faptul că nu mai doream să mănânc din desert, dar până la urmă am zis să gust și așa am descoperit inelul.”, ne-a declarat și Oana, iubita lui Silviu Balaure.

„Trebuie să vedem acum cineva va fi nașul. Aici negociem, mai ceva ca la fotbal. Peste toate, atât eu, cât și el am făcut un gest ca urmare a unei iubiri declarate, asumate. Mai trebuie doar să ajungem împreună, din nou, la aceeași echipă.”, a dezvăluit Silviu Balaure.

În prezent, Alexandru Ioniță este legitimat la CFR Cluj, în timp ce Silviu Balaure are contract cu Astra Giurgiu.A lexandru Ioniță și Cerasela au plecat, marți, într-o vacanță de vis în Insulele Maldive.

