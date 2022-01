Alexandrion Group ȋl numește pe expertul ȋn politică externă Nicholas S. Kass, ȋn poziţia de Executive Director for International Corporate Affairs, cu rol cheie ȋn strategia de expansiune globală (P)

Dl. Kass are peste 30 de ani de experienţă ȋn politică externă, acumulată ȋn diverse poziţii ocupate ȋn cadrul Guvernului Statelor Unite ale Americii. Printre cele mai recente se numără Deputy Assistant Secretary of State, Director for European Affairs si Director of Intelligence Programs la Casa Albă (Consiliul Naţional de Securitate), precum și Deputy National Intelligence Officer for Europe la Consiliul Naţional de Informaţii.