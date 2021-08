Alex Velea și Antonia au decis ce mutare vor face după ce au fost acuzați că ar fi agresat o tânără

Alex Velea și Antonia au fost acuzați de bullying de o tânără care a participat la o petrecere unde s-a aflat și celebrul cuplu. Femeia susține că a fost agresat și fizic și verbal de cei doi, care i-ar fi adresat mesaje obscene. Alex Velea și Antonia au reacționat pe Instagram și au anunțat că vor deschide acțiuni în instanță, contra persoanelor care le aduc jigniri.

Antonia și Alex Velea, reacție după acuzațiile grave cu care se confruntă

„S-au făcut numeroase acuzații de bullying la adresa mea și a Antoniei, acuzații nefondate, fără dovezi, cu scop evident defăimător, inițiate de persoane care au ales să creeze un circ mediatic pentru a beneficia de atenție, care au apelat la solidaritate din partea opiniei publice, transformând totul într-o campanie de bullying la adresa noastră (…)

Am preferat să nu comentăm nimic pe baza acestui subiect și să ne concentrăm pe proiectele noastre și să ne protejăm familia de această situație, însă, din păcate, pentru că bullying-ul îndreptat către noi prin mesaje, comentarii și postări din ce în ce mai agresive, vom acționa în instanță aceste persoane pentru a se putea face dreptate și pentru a lămuri această situație care a dus la un val de ură și de jigniri nemeritate. Noi vom continua să ne focusăm pe proiectele noastre și pe familia noastră, pentru că acestea sunt aspectele fundamentale din viața noastră”, a fost declarația făcută de cei doi.

Ce spunea tânăra care susține că a fost agresată

„Am mers cu prietena mea, Carmen, la ziua unui prieten. La un moment dat a venit și Antonia, pe care eu o admiram. După ea, la scurt timp, a venit și Alex Velea. Sărbătoritul este prieten și cu ei. La un moment dat, au început amândoi să se uite insistent la mine și la prietena mea. Șușoteau și râdeau destul de evident. Era clar că râdeau de noi. Eu și prietena mea am încercat să ignorăm pentru că nu voiam discuții. Dar lucrurile au continuat. Vorbeau cu tot mai multă lume care era invitată și arătau spre noi.

Nu am înțeles ce se întâmplă pentru că nu ne cunoșteam personal. Prietena mea era la bar, iar eu stăteam singură pe scaun și am tot ignorat lucrurile aceastea până la un punct. Antonia și Alex Velea se uitau în continuare insistent și până la urmă am cedat și am vrut să aflu ce se întâmplă.

M-am dus și i-am întrebat ce se întâmplă, iar în acel moment amândoi mi-au arătat degetul mijlociu în gură, mimând sexul oral”, a povestit respectiva tânără pentru cancan.ro.