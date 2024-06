Alex Pițurcă, surprins în compania altei femei. Cum rămâne cu Cristina Ich

Alex Pițurcă se împăcase la finalul anului trecut cu Cristina Ich, femeia alături de care are și un copil. De altfel, cei doi au petrecut împreună noaptea dintre ani. Discreția le-a caracterizat întotdeauna relația și la fel a rămas și după împăcare, cu toate astea, băiatul fostului selecționer Victor Pițurcă, a fost surprins de paparazzi în compania fiicei unei celebre prezentatoare TV.

Fostul fotbalist nu se mai ascunde. Alex Pițurcă a fost surprins de paparazzi unei celebre publicații în mijlocul zilei însoțind-o pe fiica unei celebre prezentatoare TV. Galant, așa cum le-a obișnuit pe domnișoare, băiatul lui Victor Pițurcă a însoțit-o pe aceasta la domiciliu și nu a plecat până nu a fost sigur că intră în scara blocului. Nu se știe însă ce se întâmplă cu mama fiului său și, dacă aceasta știe cu cine mai umblă partenerul ei.

Și nu este vorba de trecutul îndepărtat, ci de luna aprilie a acestui an, când paparazzi publicației cancan.ro l-au surprins pe Piți Jr. în compania unei tinere. La scurt timp de la publicarea imaginilor, Cristina Ich a reacționat declarând că partenerul ei „are dreptul să se plimba cu oricine dorește”.

“Are dreptul să se plimbe cu oricine dorește. Dacă existau gesturi tandre între ei, era cu totul altceva. Dar așa? Păi eu mâine dacă apar alături de un bărbat la restaurant înseamnă că am o relație cu el? Nu! Dacă suntem într-o relație, înseamnă că trebuie să-i interzicem partenerului să se vadă cu cineva anume? Fiecare are dreptul să se întâlnească, indiferent că în parc sau la librărie, cu orice dorește, indiferent dacă este bărbat sau femeie”, a declarat, la momentul respectiv, Christina Ich, pentru sursa menționată.

De această dată, aceeași publicație a prezentat câteva imagini în care Alex Pițurcă este surprins în compania fiicei Andreei Berecleanu. Este vorba de Eva Zaharescu, care a fost condusă până acasă de fostul fotbalist.

Plimbată cu un Mercedes S-Class, Eva Zaharia a ajuns în siguranță acasă, fiind observată de Alex Pițurcă până la intrarea în blocul în care locuiește. Ulterior, acesta din urmă a plecat acasă, în zona de Nord a Capitalei. Nu se știe însă ce relație mai este între el și mama fiului său, Cristina Ich.

Cristina Ich și Alex Pițurcă s-au despărțit în octombrie 2022. Cu acea ocazie, influencerița a împărtășit detalii despre relația ei cu fiul fostului selecționer al echipei naționale de fotbal a României, în cadrul podcastului prietenului ei, Radu Țibulcă.

“Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică!

Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile.

L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, a spus Cristina ICH.