Femeia lăudată de Pițurcă: Nu o iau ca vedetă

Victor Pițurcă a discutat ulterior despre relația dintre Alexandru și Cristina Ich, fost fotomodel, cu care fiul său are și un copil.

Fostul selecționer spune că mereu i-a oferit sfaturi fiului său despre cum trebuie să se comporte în rolul de cap de familie și i-a subliniat că statutul de bărbat vine cu o serie de responsabilități.

Victor Pițurcă e mulțumit de relația dintre Alexandru și Cristina Ich

„Dar mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații, iar ele…tot libertine.

Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui.

Nu îi văd despărțindu-se. Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, a declarat Victor Pițurcă.

Cristina Ich și Alexandru Pițurcă s-au căsătorit în 2019. Însă, după trei ani de mariaj au ales să divorțeze. Vestea despărțirii a venit la sfârșitul anului 2022. Numai că, la doar câteva luni distanță, cei doi au fost văzuți din nou împreună.

După divorț, Cristina Ich a spus că dacă nu ar fi avut un copil alături de Alex Pițurcă, l-ar fi părăsit de foarte mult timp.

„A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu ne mai înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede. Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni?”, a spus vedeta.

Fiul lui Pițurcă și fostul fotomodel, dragoste cu năbădăi

Cristina Ich a declarat la scurt timp după separare că fostul său soț este un bărbat care a căutat întotdeauna distracția pe tot parcursul vieții, iar ea i-a oferit libertatea de a-și urma dorințele.

Alex Pițurcă a avut o carieră în fotbal și a evoluat pentru diverse echipe, printre care FCSB, Regensburg, FC Caracal, Universitatea Craiova, CSKA Sofia, Pandurii, FC Brașov și Khazar Lankaran.

Cei doi au împreună un copil, pe Noah, despre care fostul fotomodel spunea că a fost un copil extrem de dorit în familia lor.