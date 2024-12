Monden Alex Bodi investește o avere în ceasuri. Cum a fost oprit de poliție în Olanda din cauza lor







Alex Bodi este un iubitor al luxului și arată acest lucru de fiecare dată când are ocazia. Invitat la un podcast acesta a recunoscut că a investit o avere în ceasuri, pe care de altfel, poate lua o avere dacă le vinde.

Alex Bodi, ceasuri de sute de mii de euro

Omul de afaceri a precizat că are câteva ceasuri în România, iar pe altele în afara țării. ”Am 12 ceasuri șI mai am câteva în altă parte. Sincer am început cu un Cartier și după un Rolex. Cred ca printre puținele business-uri în care poți să și faci bani și să ai și pasiune. Mă atașez de ele, deci nu le vând. Le duc la service, la polish. Pe unul dintre ceasuri puteam lua 90.000 de lire, dublu decât am dat, dar nu l-am dat”, a povestit acesta.

Oprit în aeroport să justifice investițiile

Pe de altă parte, acesta a avut și probleme din cauza lor. ”Port și ceasuri de aur, cu aur roze. Îmi iau 2-3 ceasuri cu mine de fiecare dată când plec. De la 2 ceasuri în sus te cam verifică. Am avut un incident în Olanda. M-au oprit aveam și bani cash și trei ceasuri. Până am demonstrat a durat, am pierdut un zbor din acuza lor.

Au crezut că sunt dealer. Mi-au luat alt bilet de avion, după incident. Mi-au deschis o vitrină în care aveau 30-40 de ceasuri, replici. Au chemat un specialist. Am avut și eu replici, am vrut să atrag, dar nu am insistat pe replici” a mai spus musculosul.

Ceas similar cu al lui Puff Daddy

Cert este că este dispus să dea bani buni pentru exclusivitate. ”După ce am fost la mai multe petreceri în Miami, voiam un anume ceas. Și l-am sunat pe băiatul care se ocupă de asta și-mi trimite după două zile poze. Și-mi spune: am un ceas îl ai tu, 50 Cent, Puff Daddy și Philipp Plein. Și i-am spus: cred ca vin în Germania după el, dar mi-a făcut o surpriză și a venit el și mi l-a adus în Croația”, a explicat Bodi.