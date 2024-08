Monden Ce i-au transmis fanii lui 50 Cent. Festival de ironii







Internauții din România au făcut un adevărat ”festival„ pe pagina de Instagram a lui 50 Cent, la postarea cu anunțul concertului de la București. De la mici și acadele, comentatorii l-au trimis pe faimos chiar și în Piața Obor.

Internauții puși pe glume în română pe pagina cântărețului

Românii au dat năvală pe pagina de Instagram a lui 50 cent cu tot felul de comentarii care mai de care. Celebrul artist a concertat în România, drept urmare, internauții nu s-au abținut de la glume. ”Frate să treci pe la Obor să bagi niște mici”, a scris unul dintre comentatori. Desigur, comentariul este mai mult pentru ceilalți români, pentru că 50 cent cu siguranță nu a înțeles ce scrie. ”Măi, vere, pune și tu un program să știu pe la cât vin” a comentat altcineva în același stil glumeț.

”In romanian we say Șefu” (n.r.- în română noi spunem ”șefu”) a scris un alt român amuzat. ”50 cent or, as we say în Romania 2,26 lei” (n.r. 50 de cenți sau cum spunem noi în română 2,26 de lei) a explicat un alt român. ”Șefule să cânți aia cu acadeaua” i-a scris un alt român.

Vedete autohtone, la concertul artistului

”Moșule, zi la cât intri”, ”50, vino să te tatuez, îți fac pe datorie, da am nevoie de banii mei până luni!” au comentat alți internauți. ”Peste o săptămână de ședere o arzi ca Dani Mocanu pe manele” a mai completat cineva. Celebrul artist american a venit, a concertat și a plecat cu viteza luminii.

Acest lucru a fost sesizat de internauți care au comentat că după ce a văzut orașul nu a știut cum să se facă nevăzut mai repede. Foarte multe dintre vedetele autohtone au fost prezente la concertul artistului. Printre acestea s-au numărat și Bogdan Vlădău, dar și Gina Chirilă. Nu știm dacă au fost împreună, dar amândoi au postat clipuri de la concert.