Divorțul a distrus-o pe celebra cântăreață. Supărările au trimis-o direct pe mâinile medicilor: „Vreau pur și simplu să scap!”

Cântăreața Alessia a mărturisit că nu mai poate face față stresului cauzat de divorțul de tatăl copilului ei. Rezultatele analizelor medicale nu au fost deloc favorabile.





Alessia trece printr-o perioadă foarte dificilă a vieții ei. Artista s-a despărțit de tatăl copilului ei, iar acum trebuie să se descurce de una singură și să se concentreze și pe cariera muzicală. Aceasta a povestit, cu lacrimi în ochi, că părinții sunt cei care îi sunt alături acum.

„Nu am fost dată afară din casă. Pur şi simplu am acceptat condiţia de a împărţi totul. Nu mai pot face faţă acestui stres continuu. Analizele nu mi-au ieşit foarte bine. Doctorii mi-au spus să mă liniştesc dacă nu îmi vor prelungi cu încă trei luni antibioticul. Am ales această condiţie. Să ies din această poveste cât mai repede. Noi suntem despărţiţi de mai mult timp. A vrut doar să clarific că nu am fost dată afară din casă. Am avut de ales dintre casă şi maşină pentru că nu puteam să îmi cresc copilul în maşină. El s-a răzgândit apoi, a vrut să împărţit totul jumate cu jumate. Când am început să mă simt rău, am fost la medic şi s-a cerut de urgenţă reevaluarea mea şi s-a constatat că nu îmi este favorabilă. Mi s-a spus să fac tot ce îmi stă în putinţă să ies din acest stres. Am ales să accept condiţiile lui astfel încât să se termine o dată şi să pot să îmi cresc copilul liniştită”, a spus Alessia la Star Matinal, conform Libertatea.

„Dumnezeu şi părinţii mei, cine să mă ajute? Cât se poate, până când nu intervin orgoliile (n.r. plânge). Cât îmi permit şi mie nervii (n.r. relaţia cu tatăl copilului). Nici nu mai vreau să lupt cu concepţiile cuiva. Vreau pur şi simplu să scap”, a mai spus Alessia în cadrul emisiunii.

