Expertul în conducere defensivă Titi Aur a vorbit despre această dilemă cu care se confruntă mulți posesori de autovehicule. Iată care este cel mai bun moment pentru a schimba cauciucurile de vară cu cele de iarnă și când reprezintă cauciucurile de iarnă un pericol.

„Când s-au impus cauciucurile de iarnă obligatorii de către ministrul transporturilor, lumea a sărit ca arsă, cu bănuieli că cineva vrea să importe. Dar utilitatea lor s-a dovedit în timp, şoferul român a înţeles cât sunt de importante cauciucurile de iarnă şi de vară, şi foarte rari sunt aceia care nu se gândesc la schimbarea cauciucurilor acum. Cel de iarnă este mai mare, mai cramponat, mai îngust, mai aderent chiar şi pe asfalt uscat, când e rece”, a declarat Titi Aur pentru DCNews.

„Dacă nu aceste cauciucuri, eşti vinovat”

„Apar, bineînţeles, acele comentarii cu privire la toamnă şi primăvară, când o zi e frig, o zi cald, şi tot aşa. Facem un compromis! Schimbăm cauciucurile când afară avem constant sub 6 grade! Nu există o dată impusă. Legea spune că dacă eşti fără cauciucuri de iarnă când e zăpadă afară, eşti vinovat! Chiar şi în cazul unui accident, dacă tot ce ai făcut a fost să nu ai aceste cauciucuri, eşti vinovat.

Un cauciuc de iarnă are aderenţă mai bună şi când plouă. Practic, în perioada de toamnă putem să ne asumăm să le schimbăm mai din timp, fie şi doar din motivul că la prima zăpadă vor fi cozi kilometrice la vulcanizări. Prima zăpadă poate veni pe 5-6 octombrie sau în ianuarie, nu ştim!”, a precizat fostul mare pilot.

Când devine periculos cauciucul de iarnă?

„Cauciucul de iarnă devine periculos când trecem de pe zăpadă pe polei. Dacă am merge cu cauciucul de vară pe perioada de zăpadă-polei, sau zăpadă-gheaţă, am avea aderenţă proastă peste tot şi am merge încet peste tot. Având cauciucuri de iarnă, pe zăpadă fără gheaţă avem aderenţă foarte bună, iar când intrăm pe gheaţă sau polei, aderenţa e foarte proastă, aproape de zero. Nu avem voie să mergem cu cele de vară în condiţii din astea, dar măcar mergem cu frică. Ăsta e inconvenientul celor de iarnă. Atenţie mare!”, a afirmat expertul.

Titi Aur nu recomandă pneurile de tip All-Season

„Niciodată nu punem all-season pe maşină. Cauciucul all-season e ca şi cum ţi-ai lua o singură bluză, pe care o foloseşti şi vara şi iarna. Astfel, primăvara şi toamna îţi va fi numai bine, dar vara prea cald şi iarna prea frig. Iarna nu vei avea aderenţă bună, vara la fel. All-season e un compromis, făcut din păcate şi de producătorii de cauciuc. E o iluzie că faci economie.

Dacă gândeşti pe termen scurt, da, faci economie, dar nu ai aderenţa potrivită. Dacă gândeşti pe termen lung şi ai un set de cauciucuri de iarnă şi unul de vară, atunci vei avea aderenţa perfectă în ambele anotimpuri. Sigur, în perioada de tranziţie e bun şi compromisul”, a mai spus Titi Aur.