Autoritățile au reușit rapid să o identifice pe fată în raza orașului Fieni.

„Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa au fost sesizati astazi, 27 septembrie, in jurul orei 13:18 minute, prin numarul pt apeluri de urgenta 112, de catre un barbat de 36 de ani, din Bădeni, cu privire la faptul ca fiica sa a fost luata cu o masina, de persoane necunoscute.

In cauza, s-au dispus masurile necesare pt interventie, iar fetita a fost identificata in cel mai scurt timp pe raza orasului Fieni.

„Vom reveni cu mai multe detalii”, se anunță în comunicatul autorităților.

Te-ar putea interesa și: