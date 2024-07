Alertă în Marea Baltică. NATO a indentificat un submarin al marinei ruse

Europe. Eforturile continue ale alianței NATO de monitorizare a activității armatei ruse au avut succes. Un avion de vânătoare antisubmarin a surprins în cursul săptămânii trecute un submarin care naviga în Marea Baltică.

Fotografiile suprinsă de aeronava NATO ilustrează de nava rusă care naviga la suprafața apei. Imaginile au fost capturate cam în același în timp cu exercițiile pe care Marina Militară rusă le-a efectuat în Marea Baltică. Moscova a simulat un duel între două submarine.

Ulterior, blocul politico-militar NATO au distribuit imaginile respective pe rețelele de socializare. Oficialii Alianței au transmis că submarinul respectiv a fost identificat de o aeronavă portugheză de patrulare maritimă construit pe o platformă fabricată de Lockheed Martin.

#NATO’s eyes in the sky monitor maritime activity. These images of a Russian submarine were taken last week by 🇵🇹 P3 Maritime Patrol Aircraft while under #NATO in the #BalticSea. #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/RPiKsp5H5D

— NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) July 3, 2024