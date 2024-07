Război în Ucraina ziua 865. Joe Biden susține că l-a blocat pe Putin și a mobilizat NATO

Război în Ucraina ziua 865. Joe Biden. președintele Statelor Unite susține că l-a blocat pe Vladimir Putin în Ucraina și că a contribuit la extinderea NATO. Liderul american a acordat un interviu în care și-a apărat realizările din mandatul prezidențial.

Președintele Joe Biden a afirmat, pentru televiziunea ABC, că l-a „oprit” pe Vladimir Putin. El a vorbit cu jurnalistul George Stephanopoulos despre politica sa externă. Iar în acest context a relatat despre extinderea NATO, proiect pe care l-a promovat. Totodată a spus că este omul care „l-a oprit pe Putin”.

Joe Biden a încercat să-și susțină realizările din mandatul său prezidențial. În acest context a vorbit despre sprijinul pentru Ucraina, în războiul împotriva Rusiei. El a spus că a reușit să aducă împreună 50 de aliați internaționali care se opun războiuui declanșat de Rusia. Biden spune că aceasta este una dintre principalele realizări ale mandatului său.

Preşedintele american este contestat din cauza capacităților sale mentale după dezbaterea ratată în faţa lui Donald Trump. El susține că presiunile pe care le impun funcția de președinte sunt similare cu „a face un test cognitiv în fiecare zi”. În acest context, Biden a spus că este într-o formă foarte bună și că îl poate învinge pe republican în alegerile de la finalul anului, din noiembrie.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a propus crearea unei „platforme pentru pace”. În cadrul acestui format ar urma să se negocieze condițiile în care s-ar putea ajunge la finalul războiului din Ucraina, scrie The Kyiv Independent. Oficialul turc susține că eforturile actuale de finalizare a conflictului dintre Rusia și Ucraina trebuie extinse.

În opinia lui Hakan Fidan, citat de ziarul turc Haber7, negocierile „ar trebui să aibă o bază mai largă”,

Recep Tayyp Erdogan i-a propus lui Vladimir Putin ca Turcia să medieze încheierea războiului. Regimul de la Ankara își dorește de multă vreme un astfel de rol, principal, în eventualele negocieri de pace dintre Kiev și Moscova. Președintele turc a acționat după ce premierul maghiar, Viktor Orban s-a erijat într-un fel de emisar al păcii, vizitând Kievul și Moscova.

Orban este un susținător al politicii imperialiste a Moscovei și un apărător al intereselor lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană. Sub pretextul necesității încheirii păcii el a promovat, de-a lungul vremii, retorica Kremlinului și s-a opus ajutorului militar pentru Kiev.

În acest context, Erdogan care își dorește o poziție mai importantă pe scena mondială a deschis subiectul la summitul Organizației de Cooperare Shanghai (OCS). Evenimentul a avut loc în Kazahstan la începutul acestei săptămâni. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a respins ideea. El a declarat că Erdogan nu poate fi intermediar, fără să ofere explicații.

Erdogan a încercat să mențină relații pozitive atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, mediind anterior acordul privind cerealele ucrainene. Kievul a afirmat în mai multe rânduri că negocierile de pace ar trebui să se desfășoare după formula în 10 pași, a lui Volodimir Zelenski. Aceasta implică retragerea completă a trupelor ruse din Ucraina.

Doi civili ucraineni, un bărbat și o femeie, au murit într-un bombardament rusesc. Atacul a vizat o localitate din regiunea Herson, satul Khreshchenivka. Informația a fost confirmată de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În ultima săptămână Rusia a lansat peste 600 de bombe ghidate asupra Ucrainei, a afirmat Volodimir Zelenski într-un mesaj pe platforma X. El a spus că echipamentele de apărare antiaeriană primite din Germania și Statele Unie ajută la protejarea țării. Acestea nu sunt suficiente, însă drept care se caută soluții pentru suplimentarea lor.

The only language occupiers can understand is force. And we have learned this language well.

📹: 36th Marine Brigade pic.twitter.com/NMH0yrNm5J

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 6, 2024