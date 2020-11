Răzvan Lucescu, în prezent antrenor al echipei Al Hilal, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut, luni, de către echipa saudită.

Testele medicale au arătat că antrenorul Răzvan Lucescu a fost testat pozitiv cu Covid-19. El va fi plasat în carantină şi va urma procedurile autorizate de Ministerul Sănătăţii”, a scris Al Hilal pe Twitter”.

Răzvan Lucescu, protagonistul unui episod traumatizant

Răzvan Lucescu a fost protagonistul unui episod traumatizant în perioada în care tatăl său lucra la Corvinul Hunedoara.

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei saudite Al Hilal, și-a amintit un episod trăit în copilări, în perioada în care tatăl său antrena formația Corvinul Hunedoara. Răzvan avea 12 ani și a dat la o cofetărie peste un grup de fotbaliști care petreceau la o masă. El i-a raportat lui Mircea Lucescu și a suportat consecincețele câteva zile mai târziu. Atunci când a fost băgat în vestiar și altoit de cei pe care îi pârâse.

„Atunci am fost mascota băieților, dar și spionul tatălui meu. Mi-aduc aminte că, la Hunedoara, am plecat de la antrenamentul copiilor, aveam 12 ani, și am intrat într-o cofetărie să-mi caut o prăjitură. Mi s-au dus ochii în sus, la etaj, unde era o mansardă. Acolo erau jucătorii, cu spatele, cu berea…

M-am dus acasă și i-am zis lui tata: „Vezi că sunt acolo, era ora 4:00 după-masa și beau bere”. Asta era într-o joi. Duminică, atunci când m-am dus în vestiar, m-au prins doi dintre ei, unul era Bogdan, fundaşul stânga. M-au băgat într-un coș și mi-au dat la pumni…. Că i-am trădat”, a povestit Răzvan Lucescu pentru gsp.ro.

Răzvan Lucescu: Nu știu dacă puteam să am o altă carieră, ca fotbalist

Lucescu junior a fost întrebat despre avantajele pe care le-a avut pentru că a fost fiul unui nume celebru în fotbal. „Am avut avantaje, dar și dezavantaje. Avantaje că fac ce-și dorește fiecare om în viață, să facă ce iubește. Pasiunea asta mi-a fost transmisă, vrând-nevrând. Poate nevrând, că prima dată m-a dus la tenis. Nu știu dacă puteam să am o altă carieră, ca fotbalist.

Îmi spunea că-mi va fi foarte greu când o să fiu la juniori și după aceea pentru că mă vor urmări cu ochi critici comparându-mă cu el, după o carieră întreagă, și că asta mi-ar dăuna. Și-atunci mi-a intrat în cap ideea să fiu portar”, a mai afirmat tehnicianul pentru sursa citată.