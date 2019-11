O femeie din București a trecut printr-o mare spaimă, în urmă cu două zile, în cartierul Berceni din Capitală. Ea a povestit, pe Facebook, cum a fost hărțuită de un bărbat, care a mai urmărit și alte femei.

Femeia a povestit cum și-a dat seama că este urmărită de un bărbat. Apoi a început să alerge și a intrat în primul magazin care i-a ieșit în cale, dar bărbatul care o urmărea a făcut același lucru. Și când a ieșit din magazin, bărbatul a urmat-o. Ulterior, hărțuitorul a început să îi spună că e frumoasă. Femeia a postat imaginea cu bărbatul pe rețeaua de socializare, potrivit Cancan.

„Aveți grijă la acest bărbat! Acum 2 zile, l-am surprins venind în spatele meu. Mi s-a părut mie ceva dubios și am început sa alerg până la primul magazin, acesta fiind în continuare pe urmele mele.

Am intrat in magazin, a intrat si el, am iesit in fața magazinului, a iesit si el. Era nervos, fuma langa mine și imi spunea daca m-am speriat ca a venit după mine, ca sunt frumoasa si ca de ce arat spre el (lucru care nu s-a intamplat… eram panicata si nu voiam sa il enervez mai tare pentru ca nu stiam de ce este in stare si ce vrea de la mine).

Intre timp a mai venit o doamnă care era din zona si isi plimba bebelusul, speriata, la randul ei, ca s-a tinut si dupa ea si ii era foarte frică. In cele din urma, doamna de la magazin a sunat la poliție, s-a făcut sesizare, însă nu se știe cine este, deocamdata. Țin să menționez că acest incident s-a petrecut la Piata Sudului”, a fost mesajul postat de femeie.

