Alertă globală de rujeolă. Panică pe aeroporturile americane. România rămâne epicentrul epidemiei în Europa

Alertă globală de rujeolă. Panică pe aeroporturile americane. România rămâne epicentrul epidemiei în Europa
În timp ce autoritățile sanitare din Statele Unite ale Americii sunt în alertă maximă după detectarea unor cazuri de rujeolă în noduri aviatice majore, România continuă să se confrunte cu cea mai severă epidemie din Uniunea Europeană. Virusul, considerat unul dintre cei mai contagioase din lume, profită de aglomerația din sezonul sărbătorilor și de scăderea ratei de vaccinare la nivel global.

Alerte pe marile aeroporturi din SUA în plin sezon de vacanță

Departamentele de sănătate din New Jersey și Massachusetts au confirmat recent prezența virusului pe aeroporturile Newark Liberty și Logan din Boston. Un pasager infectat a tranzitat terminalele B și C din Newark pe 12 decembrie, în timp ce un alt călător din Texas a fost diagnosticat chiar în Ajunul Crăciunului, după un zbor American Airlines care a aterizat la Boston, scrie NY Post.

Oficialii americani avertizează că virusul rujeolei se transmite prin aer și poate persista în spații închise până la două ore după ce persoana infectată a plecat. Cu un record de peste 8 milioane de americani care călătoresc cu avionul în această perioadă, riscul de răspândire este uriaș. Până la data de 23 decembrie 2025, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a raportat deja 2.012 cazuri pe teritoriul SUA.

România, „punctul roșu” pe harta sanitară a Europei

Dacă în SUA apariția unui caz pe un aeroport declanșează protocoale de urgență, în România rujeola a devenit o prezență constantă și tragică. Țara noastră deține în prezent recordul negativ al Uniunii Europene, cu peste 35.700 de cazuri confirmate și un bilanț negru de 30 de decese.

În timp ce SUA monitorizează câteva mii de cazuri la o populație de peste 330 de milioane, România raportează zeci de mii de îmbolnăviri la o populație mult mai mică, fiind responsabilă pentru aproximativ 85% din totalul cazurilor înregistrate în spațiul economic european. Cauza principală identificată de medici este rata scăzută de vaccinare. De doar 62% la nivel național, mult sub pragul de 95% necesar pentru a asigura imunitatea de grup.

rujeolă

Sursa foto: Prostockstudio | Dreamstime.com

Simptome comune și măsuri de prevenție

Autoritățile de pe ambele continente subliniază că simptomele debutează cu febră mare, tuse, secreții nazale și ochi roșii, urmate de erupția cutanată caracteristică. Medicii recomandă călătorilor să își verifice istoricul de vaccinare înainte de a pleca la drum.

În cazul apariției simptomelor precum febra înaltă, tusea sau erupția cutanată, este vital ca pacienții să contacteze telefonic medicul de familie înainte de a se deplasa la orice unitate medicală, pentru a evita infectarea altor persoane vulnerabile în sălile de așteptare.

Pe durata stării de epidemie, se recomandă evitarea spațiilor închise și aglomerate, cum sunt locurile de joacă sau centrele comerciale, unde virusul poate persista în aer până la două ore după trecerea unei persoane bolnave. Respectarea izolării stricte la domiciliu timp de cel puțin patru zile de la debutul erupției este o responsabilitate majoră, fiind singura cale de a stopa lanțul de transmitere către sugari sau persoanele cu un sistem imunitar compromis.

