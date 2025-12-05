Alertă de călătorie pentru moldovenii din Grecia. Protestele fermierilor blochează drumuri și frontieră

Republica Moldova. Cetățenii moldoveni care se află în Grecia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească către această destinație sunt avertizați că protestele fermierilor eleni pot genera perturbări serioase ale traficului rutier în zilele următoare.

Conform unei alerte emise de Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, manifestațiile organizate de agricultori pot bloca drumurile naționale și autostrăzile, inclusiv rutele care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul țării. Ambasada atenționează că situația este fluidă, iar blocajele se pot schimba rapid, uneori chiar de la o oră la alta, impunând prudență sporită și planificarea atentă a traseelor.

Moldovenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților elene și să urmeze rutele alternative semnalizate de autorități. În caz de urgență sau pentru asistență consulară, cetățenii pot contacta misiunea diplomatică la telefoanele (+30) 210 699 03 72 și (+30) 698 470 2421, precum și prin e-mail la atena@mfa.gov.md și consulat.md. Autoritățile recomandă planificarea riguroasă a traseelor, în special în apropierea punctelor de frontieră din nord, pentru a evita întârzierile și blocajele generate de proteste.

Fermierii au blocat mai multe autostrăzi și puncte de trecere a frontierei, afectând coridorul rutier central dintre Atena și Salonic, dar și trecerile spre Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia și Albania. Blocajele au provocat întârzieri semnificative pentru transportul internațional de mărfuri și perturbări în lanțurile logistice regionale, generând pierderi economice și dificultăți pentru companiile de transport și pentru cetățenii aflați în tranzit.

Protestele au fost declanșate de întârzierile plăților subvențiilor, suspendate pe fondul unei anchete de corupție, dar și de creșterea semnificativă a costurilor de producție. Fermierii solicită stabilirea unor prețuri corecte pentru produsele lor și condiții mai favorabile pentru desfășurarea activității agricole, susținând că fără aceste măsuri activitatea lor devine nesustenabilă.

Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat că Guvernul rămâne deschis la negocieri și a promis că plățile către fermieri pentru acest an vor fi mai mari cu peste 500 de milioane de euro comparativ cu 2024, în încercarea de a calma tensiunile și de a relua normalitatea în circulația rutieră. Totodată, autoritățile elene monitorizează situația și recomandă tuturor cetățenilor, inclusiv turiștilor și transportatorilor, să planifice cu atenție deplasările și să evite zonele afectate de proteste.