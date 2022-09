Alertă alimentară! Crenvurști cu Listeria, în magazinele din România

Crenvurștii marca Wudy au fost retrași din magazine, InfoCons informând că toate magazinele din România au făcut acest lucru.

Crenvurștii Wudy, retrași de la comercializare

„Această acţiune a fost demarată ca urmare a detectării Listeria Monocytogenes, astfel retrângându-se de la comercializare în mod voluntar loturile de crenvurşti Wudy ca măsură de precauţie. Motivele rechemării, lista cu producătorii, dar şi categoria de produse ce fac obiectul retragerii de la comercializare sunt organizate în Aplicaţia InfoCons într-o manieră uşor de înţeles şi la îndemâna tuturor consumatorilor”, a transmis InfoCons.

De-a lungul vremii, InfoCons a demarat mai multe studii plecând de la produse marca Wudy, mai exact crenvurștii din pui sau porc, pentru a vedea care este numărul de aditivi alimentari din produse.

Aplicație utilă creată de InfoCons

Rezultatele acestor studii efectuate de InfoCons pot fi consultate prin intermediul unei aplicații mobile.

„Fie că sunt în supermarket sau acasă, consumatorii pot scana codurile de bare de pe produsele pe care vor să le achiziţioneze sau să le consume, pentru a afla toate informaţiile de pe etichetă într-o fracţiune de secundă. Alertele de siguranţă alimentară, dar şi alertele pentru produsele neconforme sunt ultima barieră pentru informarea şi protecţia consumatorilor. Prevenţia, educarea şi informarea continuă a consumatorilor poate duce la prevenirea de a ajunge pe piaţa produsele neconforme.

Dar în condiţiile ajungerii pe piaţă a unui produs neconform, producătorul are obligaţia de a despăgubi consumatorii, returnând contravalorea produselor, dar şi a deplasării acestora în vederea recuperării daunei materiale. Şi nu in ultimul rând, realizarea unor evaluări medicale în vederea stabilirii dacă pentru un consumator care a consumat un produs neconform are un impact imediat sau pe termen lung din punct de vedere al sănătăţii. Producătorul trebuie să-şi asume toate costurile directe şi indirecte cu privire la ajungerea pe piaţă a unui produs neconform, iar consumatorii să-şi exercite drepturile, să nu stea cu mâinile în sân şi să spună ‘Asta e, ce să fac?!’. Doar împreună, uniţi, putem să avem o calitate a vieţii normală pentru noi, părinţii noştri, dar mai ales pentru copiii noştri”, au transmis reprezentanții InfoCons printr-un comunicat.