Motivul rechemării: prezenţa oxidului de etilenă în aditivul utilizat în fabricarea produselor – guma de carruba”, se arată în anunţul postat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Produsele menționate au fost livrate la nivel naţional, în toate magazinele din rețeaua Carrefour.

Se recomandă persoanelor care dețin produse din loturile descrise să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele de unde le-au cumpărat.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

În ultima perioadă, mai multe tipuri de îngheţată şi deserturi au fost retrase de la vânzare din cauza conţinutului de oxid de etilenă.

Loturi de îngheţată vândute magazinele Metro, precum și unele vândute în lanţul de hipermarketuri Cora au fost de asemenea retrase de la vânzare.

Recent, și un desert vândut în lanţul de magazine Cora a fost retras din cauza conţinutului mare de oxid de etilenă, acelaşi motiv determinând retragerea de pe piaţa din România a mai multor loturi de îngheţată comercializată sub brandurile Bounty, Snickers şi Twix.

Produsele care conţin un aditiv numit roşcovă (caruba) şi contaminat cu oxid de etilenă, un pesticid cancerigen interzis în Europa, vor trebui retrase toate de pe piaţa europeană, chiar dacă pesticidul nu este detectat, a decis recent Comisia Europeană.

Froneri Ice Cream România recheamă de pe piaţă produsele din gama sa de înghețată din loturile enumerate mai jos:

„Milka Vanilla&Chocolate Stick 20×71 gr, lot M1119, data de expirare 31.04.2023, Milka Chocolate Hazelnut Stick 20X69 gr, lot 1117, data de expirare 31.04.2023, Milka Vanilla&Chocolate Stick MPK, 284 gr, lot 1145, data de expirare 31.05.2023, Milka Chocolate Hazelnut Stick MPK, 176 gr, lot 1106, 1107, data de expirare 31.04.2023.

Motivul rechemării: Froneri Ice Cream Polonia, in calitate de producator al produselor enumerate mai sus, a fost informata de catre unul dintre furnizorii sai cu privire la o problema de reglementare referitoare la un numar mic de loturi de ingrediente stabilizatoare pe baza de plante, utilizate in productia sa de inghetata si care a afectat, de asemenea, un numar de producatori, deoarece acesta este un ingredient comun utilizat la fabricarea inghetatei. Loturile respective de ingredient stabilizator depasesc limitele legale permise de reglementarile in materie pentru oxidul de etilena”, se precizează în anunţ, potrivit agrofood.