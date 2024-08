Aleră nucleară la Moscova. Panică la metroul și oameni blocați în stații

Moscova. Alertă nucleară, în capitala Rusiei în contextul tensiunilor dintre regimul lui Vladimir Putin și țările occidentale. Mai mulți cetățeni, aflați în stațiile de metrou au văzut cum intrările sunt blocate de panouri, metalice, etanșe.

Presa moscovită, dar și utilizatorii rețelelor de socializare au relatat despre ceea ce s-a întâmplat. Fără ca nimeni să știe ce se petrece, în metroul din capitala Rusiei a fost declanșată o alarmă antinucleară.

Pasagerii care se aflau în stațiile metroului din capitala Rusiei au văzut cum ieșirile sunt blocate de panouri uriașe, ermetice. Oamenii s-au trezit blocați în interior, fără să știe ce se petrece. Ei au aflat, ulterior că este vorba despre o alertă nucleară.

Văzând panourile care se ridică, călătorii s-au înghesuit să treacă peste acestea înainte să fie blocați în tuneluri. Alții, mai calmi, au filmat incidentul și au postat imaginile pe rețelele de socializare.

Astfel de uși au fost montate în timpul Războiului Rece și au rolul de a-i proteja pe cetățeni de radiații în cazul unui bombardament nuclear. Acestea au fost amplasate pe tot traseul trenului subteran, în stațiile de adâncime. În cazul unui atac, dacă se declanșează o alertă nucleară, panourile se ridică și îi izolează pe cei din interior de lumea externă, asigurând protecția acestora.

🇷🇺 Nuclear strike drills taking place at Moscow train stations. This is practice to enact a "hermetic seal" part of the protocol if Moscow was struck with weapons of mass destruction. pic.twitter.com/Eyan4Pdn3p

— James Porrazzo (@JamesPorrazzo) August 17, 2024