Aleksandr Lukașenko nu înțelege de ce Belarusul nu se află la Campionatul Mondial. Ministrul Sportului a fost convocat de liderul de la Minsk

Aleksandr Lukașenko a filmat ședința pe care a avut-o cu ministrul Sportului și Tineretului din Belarus. Videoclipul a fost postat pe site-ul oficial al președinției. Liderul de la Minsk a susținut că jocul naționalei de fotbal a Belarusului nu se compară cu nivelul echipelor care participă la Campionatul Mondial din Qatar. Ședința cu șeful Ministerului Sportului a fost, de fapt, un monolog al președintelui belorus.

Lukașenko a criticat nivelul de joc al echipei naționalei de fotbal și condiția sportului în general. Este important de precizat că președintele a jucat pentru o perioadă de timp fotbal. Lukașenko l-a ironizat la începutul discuției pe ministrul din Belarus. „Campionatul Mondial. Dar, Serghei Mihailovici, dintr-un anumit motiv, nu i-am văzut pe fotbaliștii noștri acolo. Sau nu mă uit destul de mult”.

Kovalciuk i-a spui președintelui rus că se uită suficient de mult. Liderul de la Mink a continuat prin a spune că el a comparat jocul prestat de fotbaliștii din țara lui cu cel al sportivilor din Qatar. „Dar noi nu suntem nici măcar pe aproape. Mai mult, compar jocul fotbaliștilor noștri cu jocul de acolo. Și ei joacă așa chiar și iarna! Ca fost fotbalist care a jucat mult, acest lucru mă sperie. Sportul acesta, la fel ca multe altele, este într-o situație groaznică”. Ministrul a aprobat dând din cap spusele președintelui.

Lukașenko și-a continuat discursul. Președintele i-a spus lui Kovalciuk că a sperat că atunci când l-a numit la conducerea ministerului o să facă demersuri pentru a îndrepta situația sportului din Belarus. În plus, liderul de la Minsk a subliniat că naționala din Belarus nu s-a calificat niciodată la un Campionat Mondial de fotbal. Belarus se află în grupa I pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Din aceeași grupă mai fac parte naționala României, a Elveției și a Israelului.

Alexander Lukashenko held a televised meeting with his minister of sport to decry the state of football in Belarus

