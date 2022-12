Armata lui Lukașenko, în pragul unei revolte. Militarii din Belarus refuză să lupte de partea Rusiei în Ucrainei

Soldații sunt nemulțumiți de activitățile conducerii militaro-politice și de amenințarea de a trage țara într-un război cu Ucraina. Deşi încă nu există semne ale formării unor grupuri ofensive inamice, armata bielorusă nu este încântată de perspectiva luptei împotriva Ucrainei.

Însă pregătirea unităților ruse continuă pe terenurile de antrenament din Belarus. Mai exact, această țară continuă să sprijine agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, oferind teritoriu și spațiu aerian pentru rachete și lovituri aeriene.

„Nemulțumirea față de activitățile conducerii militaro-politice din Belarus este în creștere în rândul personalului militar al serviciului de frontieră și al forțelor armate ale acestei țări, din cauza amenințării de a trage republica într-un război cu Ucraina”, se arată într-un raport al spionajului militar ucrainean.

La începutul lunii decembrie, armata ucraineană a efectuat exerciții în apropierea graniței de nord a Ucrainei. În același timp, șeful Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kirill Budanov, este sigur că nu va exista niciun atac din Belarus.

Potrivit acestuia, informațiile despre o posibilă ofensivă sunt răspândite pentru a semăna panică în rândul ucrainenilor. Cu toate acestea, liderul belarus Alexandr Lukașenko dezvăluie un nou pact militar cu Rusia. „Astăzi ne pregătim ca o singură forță, o singură armată”, a declarat Lukașenko.

#Belarus When I read comments that Belarusians gave up and are doing nothing, I want to share the facts and data. In November alone, at least 354 people were arrested for political reasons. It gives us 11 people every day arrested for their opposition to the regime and the war pic.twitter.com/GITo2MZCMR

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 4, 2022