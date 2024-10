Sport Aleix Garcia, despre perioada petrecută la Dinamo: A fost o experiență negativă







Aleix Garcia a povestit cotidianului „Sport” din Spania despre perioada petrecută la clubul Dinamo. Acum joacă la Bayer Leverkusen, Germania.

Aleix Garcia a fost cumpărat vara aceasta cu 18 milioane de clubul Bayer Leverkusen, după ce petrecut o perioadă în România, convins să semneze cu Dinamo conducătorii spanioli pe care alb-roșiii îi aveau la acea vreme.

Aleix Garcia nu ascunde faptul că a fost o experiență ratată, mai ales că nu și-a primit banii, investițiile promise de Cortacero și ceilalți spanioli rămânând la stadiul doar de vorbe.

După doar trei luni, jucătorul spaniol a obținut rezilierea cu Dinamo revenind acasă cui convingerea că Jose Luis Mendilibar o să semneze cu Eibar. Au urmat pentru el trei sezoane bune la Girona, apoi transferul la Bayer Leverkusen.

Naționalu Spaniei a povestit catalanilor cum a fost la Dinamo

Aleix Garcia a acordat un interviu cotidianului catalan Sport, unde a vorbit despre lunile petrecute în România. Spaniolul nu ascunde faptul că a încercat să ia lucrurile pozitive, numai că „nu toate fost au benefice la nivel fotbalistic”

Spaniolul a mai declarat că s-a „maturizat mult mai repede”, și-a „schimbat mentalitatea” și asta l-a ajutat să atingă cea mai bună versiune a sa.

Garcia a precizat că a luat decizia de a veni în România gândindu-se că va continua să crească, „dar nu a fost cazul. A fost doar o experiență în plus, dar pe plan fotbalistic a fost una negativă”.

Aleix Garcia: Eram la pământ emoțional

Garcia a mai declarat în interviu că norocul lui a fost că erau mulți spanioli în echipă și „măcar viața de zi cu zi era bună. De îndată ce am primit al doilea telefon de la Mendilibar, pentru că mă sunase și în vară și nu s-a întâmplat nimic, mi-am făcut bagajul rapid și am plecat în iarnă”.

Din fericire, mai spune Garcia, „Mendi m-a salvat din acea situație. Eram la pământ emoțional și din acel punct mi-am schimbat mentalitatea, am lucrat cu psihologi și antrenori, apoi am revenit la Girona unde am reînceput să fiu în prim-plan”.

Acum toate merg spre bine, a îmbracă tricoul naționalei Spaniei: „Să ajungi să joci la echipa națională de seniori este ceva la care te gândești mereu”. Iar acum este la La Bayer, undea jucat în nouă partide pentru campioana Germaniei.