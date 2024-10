Actualitate Vești proaste despre transferurile la Dinamo. Andrei Nicolescu a făcut anunțul







Campania de transferuri nu s-a desfășurat după așteptări, iar administratorul special al echipei Dinamo a anunțat în direct că nu are vești bune în acest sens. Transferurile așteptate nu vor mai avea loc.

Fără transferuri la Dinamo

Dinamo mai aștepta un fundaș central, dar și un fundaș stânga. Despre faptul că echipa aștepta jucători vorbise inclsuiv antrenorul Zeljko Kopic (47 de ani).

Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo a spulberat orice așteptare și a anunțat că vor mai veni jucători în cazul în care „câinii” se vor mai confrunta cu alte probleme de ordin medical, transmite GSP.

Este și o veste bună

Totuși, Andrei Nicolescu a avut și o veste bună în intervenția pe care a avut-o la Radio Dinamo 1948.

Acesta a anunțat că toți jucătorii accidentați s-au recuperat și vor fi apți pentru derby-ul cu FCSB.

„Ultimele transferuri dintr-o perioadă de mercato sunt cel mai greu de realizat. Părerile noastre din club pot fi subiective, dar credeți-ne că sunt cele care se bazează pe cea mai multă analiză internă și cele mai multe informații din club.

Suporterii pot vedea anumite opțiuni mai bune, dar ei nu știu ce se întâmplă în club.

Pentru noi poate nu sunt opțiunile pe care le căutăm. Nu vreau să picăm în aceeași capcană, vreau să lămuresc lucrurile.

Am suferit la capitolul acesta, cu fundașul central, nu am reușit, recunoaștem, nu am reușit să facem acest lucru cum ne-am fi dorit. Ultimele 4 etape pe care le-am disputat acum au plusuri și minusuri”, a declarat Nicoleacu, potrivit sursei citate.

„Avem lotul complet”

„Partea bună este că acum vom avea lotul complet, ceea ce ne pune într-o zonă mai relaxată.

Pe de altă parte, dacă vom face un transfer sau două acum, vom face în ideea în care într-o perioadă ulterioară când vor apărea situații similare ca cea de acum o lună, să fim pregătiți pentru ea”, a mai spus administratorul referindu-se la jucătorii accidentați.

Nicolescu a explicat că echipa este completă pentru derby-ul cu FCSB.

Josue Homawoo (26 de ani), Hakim Abdallah (26 de ani), Cătălin Cîrjan (21 de ani) și Astrit Selmani (27 de ani) sunt complet refăcuți.

Despre Homawoo a spus că s-a refăcut complet într-o clinică din străinătate.

„Am făcut în așa fel încât în primele 7 etape să joace meci de meci, i-am făcut un program special, să capete o anumită pregătire specială pentru meciuri pentru a-l ține în zonă în care să nu riște accidentări”, a mai spus Nicolescu.