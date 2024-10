Sport Becali despre cumpărarea lui Luis Munteanu: Prost nu e cine cere







Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a reacționat vehement după ce a aflat cât ar trebui să dea pe Luis Munteanu. „Am niște informații, poate aude și Fiorentina”

Gigi Becali îl vrea pe Luis Munteanu la FCSB

Patronul FCSB, Gigi Becali, a intrat în direct la TV și a vorbit despre posibilitatea de a-l lua pe Louis Munteanu (22 de ani) la FCSB.

Ioan Varga, patronul CFR-ului, a anunțat faptul că atacantul vicecampioanei costă 7 milioane de euro, dar Becali l-a contrazis spunând că a avut niște informații potrivit cărora

Luis Munteanu ar costa 2,5 milioane de euro

Patronul de la FCSB ar da numai 2.5 miioane de euro pe transferul lui Munteanu

Numai în aceste condiții, Becali ar fi dispus să-l transfere la FCSB pe atacantul care a înscris cinci goluri pentru ardeleni în acest sezon în 10 meciuri în toate competițiile.

Finanțatorul FCSB-ului a explicat faptul că dacă va putea îl va aduce în pauza de iarnă pe Louis Munteanu. Patronul a încercat să-l transfere inclusiv în vară, însă Munteanu a ales echipa CFR-ului.

„Eu dacă pot îl iau. Orice om cere, e prost cine cere? Cine cere e deștept, cine e prost dă, eu nu sunt prost. Am avut niște informații că îl pot lua cu 2,5 milioane de euro. Nu pot să spun mai multe, Varga e prietenul meu, nu vreau să vorbesc mai mult. Îl iau dacă e atât, cu 7 nu-l iau. Munteanu joacă și-n dreapta și-n stânga.

Nu vreau să vorbesc mai multe pentru că aș implica și impresarul. Poate aude și Fiorentina de lucrul ăsta”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Gigi Becali vede FCSB-ul în avantaj în meciul cu Dinamo

Patronul campioanei României a fost de părere că la derby-ul cu Dinamo, programat duminică, 20 octombrie, de la 21:00, pe Arena Națională, echipa lui pornește cu prima șansă și a explicat cum va aborda partida.

„Șut începe antrenamentele mâine sau luni. Ngezana o să joace cu Dinamo, și-a revenit, nu am vrut să riscăm cu el. Nicolescu e un om așa foarte echilibrat, îmi place de el, e un om realist. E normal să spună că e echilibrat, că e un derby. Normal, ca valoare, cu încrederea pe care am câștigat-o, avem noi un plus.

Vreau 9 puncte cu Dinamo, Rangers și Rapid. Dacă ar fi să pierdem un meci l-aș alege pe cel cu Rangers. Nu mă mai interesează banii, mă interesează campionatul și jocurile din Europa pe care le joc acasă pentru suporteri, nu pentru bani. Suntem ca și calificați, o să vedeți. Trebuie să ne ridicăm în campionat”, a spus Gigi Becali.