PSD și PNL, pe primele locuri la alegerile europarlamentare. Un partid a început să se prăbușească

Conform unui sondaj din luna decembrie a anului precedent, realizat de CIRA (Centrul pentru Cercetare și Analize Internaționale), PNL înregistrează 20% în intențiile de vot pentru alegerile europarlamentare, situându-se pe locul doi.

PSD conduce cu 30%. În același sondaj, AUR ocupă locul al treilea, cu o ușoară scădere de formă.

PSD și PNL, pe primele poziții la alegerile europarlamentare

Sondajul indică un interes moderat din partea românilor pentru alegerile europarlamentare, cu 53% dintre respondenți exprimând convingerea că vor participa activ la vot în cadrul acestor alegeri.

„PNL e într-o poziție bună înaintea europarlamentarelor și are toate șansele de a face un scor foarte bun. În anumite condiții, PNL poate ajunge chiar mai sus de locul 2.

Cred că teama lui Marcel Ciolacu are o bază și probabil că PSD nu stă atât de bine pe cât arată sondajele. Dacă cumva PSD are probleme și nu performează conform așteptărilor, PNL are cele mai mari șanse de a ocupa locul întâi”, au afirmat sursele liberale.

AUR, scade în preferințele românilor

Sondajul realizat în luna decembrie poziționa AUR pe locul trei, cu 19,5%, adică aproape un procent mai puțin față de sondajul anterior, unde avea 20,2%.

Pentru USR ar vota 11,9% dintre români, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în scădere cu peste două procente față de luna trecută când avea un scor de 14,1%.

Conform sondajului, Partidul Dianei Şoşoacă, S.O.S., se apropia în decembrie de pragul de 5% necesar pentru a intra în Parlament. Era cotat cu 5,2% în intențiile de vot.

Partidul condus de Șoșoacă a înregistrat atunci o creștere de la 4,3% în luna noiembrie.

UDMR, aproape de pragul de 5%

Sondajul din decembrie arăta că pentru UDMR ar vota 4,9% dintre cei care şi-au exprimat o opţiune de vot, iar pentru Pro România 2%.

1,9% dintre cei intervievaţi ar fi votat pentru Partidul Verde. 1,3% pentru PMP. 0,7% pentru PUSL. 0,6% pentru Forţa Dreptei şi 0,3% pentru REPER. 1,3% dintre respondenţi și-au exprimat preferinţa pentru alt partid.