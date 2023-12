Kelemen Hunor, iubitor de artă. Ce valoare au tablourile deținute de liderul UDMR

Liderul UDMR este un om înstărit, dar și strângător pe măsură. Investește în imobiliare, iar în rest ține banii în conturi. Kelemen Hunor deține împreună cu alte 5 persoane un teren intravilan în Cluj, de 292 de metri pătrați.

De asemenea el are și un teren agricol, tot în aceiași locație, de 711 metri pătrați. Totodată, are cu soția are un teren intravilan de 215 metri pătrați, tot în Cluj. În Harghita, soția liderului UDMR are un teren agricol de 4000 de metri pătrați. Și tot acolo, soția lui are și un teren intravilan de 1500 de metri pătrați.

În Cluj Napoca, liderul UDMR deține alături de alte 5 persoane o casă de locuit. Casa a fost cumpărată în 2010 și are 119.85 de metri pătrați.

Kelemen Hunor câștigă din politică peste 300.000 de lei

Tot acolo, cei doi soți dețin o altă casă de locuit de aceleași dimensiuni ca cea de mai sus. De asemenea, soția liderului UDMR are o casă în Harghita de 200 de metri pătrați. Kelemen Hunor are două mașini. Un ford din 2004 și o Toyota pe care a cumpărat-o acum trei ani, în 2020.

Mare iubitor de artă, liderul UDMR deține pe numele său tablouri în valoare de 6 mii de euro. On strângător Kelemen Hunor a reușit să pună și ceva bani de-o-parte. Așa se face că are mai multe conturi cu sume diferite.

Unul dintre aceste conturi deschis în 2017 are 264.151 lei, adică un sfert de milion de lei. Într-un altul din 2015, Hunor are 41.512 lei. Într-un altul din 2008 acesta a reușit să pună 60.973 lei. De asemenea mai are un depozit bancar în care se găsesc 30.000 de lei. Și un altul în care sunt 3.973 euro.

La capitolul câștiguri, Kelemen Hunor are trecută îndemnizația de 157.802 lei. De asemenea salariul de la UDMR în valoare de 151.303 lei. Soția sa este angajată tot la UDMR. De acolo, aceasta încasează 91.404 lei anual.