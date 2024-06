Politica Alegeri prezidențiale. Pe cine vede Traian Băsescu în turul doi







Traian Băsescu a vorbit despre șansele de reușită pe care le poate avea candidatul social-democraților în turul doi al scrutinului prezindențial. Fostul președinte este de părere că și în aceste alegeri se va menține cutuma politică potrivit căreia alegerile prezindențiale sunt câștigate de candidatul dreptei.

Traian Băsescu: Marcel Ciolacu are două resurse importante

De asemenea, Traian Băsescu a comentat și sondajul de opinie care îi plasează pe social-democrați în preferințele electoratului român. Potrivit sondajului amintit, PSD ar obține 34% din voturi dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminica viitoare.

Însă, Traian Băsescu susține că orice candidat al PSD-ului nu îi va convinge pe votanți să îl voteze în turul decisiv. Nu în ultimul, rând Băsescu a adus în discuție mineriadele din 13-15 precum și protestul Diasporei din 10 August, care la vremea respectivă au afectat serios credibilitatea social-democraților.

„Tot aud PSD-iștii că spun: Am avut doi președinți de dreapta 20 de ani, au nenorocit țara. Da, dar niciunul nu a făcut mineriade, nu a făcut revoluții să tragă în popor. Deci să stea liniștiți acolo unde sunt, că pe 10 august acum câțiva anișori, în 2018, când a fost cu zavera din Piața Victoriei?

Acum 4 ani. Au fost la un pas să o comită din nou PSD-ul cu scos forțele, cu toată vigoarea în fața manifestanților, la un pas au fost, așa că bine ar fi să stea liniștiți în ceea ce privește președinția, pentru că nici nu au șanse”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a comentat scandalul din Coaliție

Fostul președinte a comentat și noul scandal din Coaliție pe marginea decalării alegerilor prezidențiale. Traian Băsescu a punctat faptul că în scenariul în care Coaliția decide ca scrutinul prezidențial să aibă loc în luna septembrie, Marcel Ciolacu ar fi principalul câștigător.

Asta în ideea în care PSD îl va introduce în lupta pentru cea importantă funcție din stat. Premierul Ciolacu are doi ași în mânecă. Majorarea salariului minim și creșterea pensiilor, a mai precizat fostul președinte. Cu toate acestea, PNL nu agreează scenariul propus de PSD.

Rareș Bogdan a declarat că liberalii vor ca data alegerilor să fie respectată. Mai mult decât atât, prim-vicepreședintele PNL îl acuză pe Marcel Ciolacu că și-ar fi atribuit din prerogativele prezidențiale. Eurodeputatul este nemulțumit de faptul că premierul i-a chemat la consultări pe liderii partidelor politice pentru a conveni asupra calendarului electoral.

Traian Băsescu: PSD ar putea pierde sprijinul liberalilor

Cu toate acestea, premierul poate stabili data alegerilor prezidențiale fără acordul liberalilor. Or, acest lucru ar însemna ruperea Coaliției de guvernare, a mai precizat Traian Băsescu. PSD ar pierde sprijinul PNL-ului în eventualitatea în care candidatul social-democrat ar putea ajunge în turul doi.

„Ciolacu știa că are o resursă formidabilă. De fapt, două resurse. Creșterea salariului minim de la 3.100 la 3.700 și doi, cele 3,5 mil. de pensionari care primesc pensii mărite. Asta era o resursă a lui Ciolacu pe care PNL-ul acum i-o trage de sub nas. Sigur, nimeni nu-l poate opri pe Ciolacu să spună asta e data. Dar asta înseamnă și ruperea alianței și riscul pe care și-l asumă Ciolacu să nu-l sprijine PNL în turul doi”, a continuat Traian Băsescu.

„Am văzut o scenă absolut degradantă”

Fostul președinte crede că în turul doi vor intra Elena Laconi și Marcel Ciolacu.

„Eu zic că domnul Ciolacu va intra cu Lasconi. Eu am văzut ieri o scenă la o televiziune absolut degradantă pentru cei care erau în studio. Becali, îi știm toți crezurile: femeila la cratiță, nu poate să conducă bărbați. Și am văzut cei care erau în studio, 4 oameni, rânjeau, și era și o doamnă care se pretinde avocat și fost judecător, măcar să fi avut o reacție minimală. Atunci unde ți-s principiile pe care le rostogolești de dimineața până seara, iar când e vorba să aperi un principiu public, ți-e frică de gura lui Becali. Becali are gură mare”, a declarat fostul președinte..

Traian Băsescu speră ca George Simion să nu ajungă în turul doi. Fostul președinte a mai spus că bătălia finală se va da între Elena Lasconi și Marcel Ciolacu:

„Dacă intră George Simion, dar sper să nu intre și să intre doamna Lasconi, din ce văd candidați, ea este o soluție. Și dacă intră doamna Lasconi, nu mai are cum să intre el, pentru că va intra sigur reprezentantul PSD-ului, indiferent cine este, iar cel de-al doilea care intră în turul doi, după mine va fi doamna Lasconi. Ciolacu nu are nicio șansă să câștige nici dacă sunt alegerile în septembrie. Oricât s-ar supăra Becali și oricât ar râde doamnele avocate de pe la televizor. Puțin probabil, dar nu imposibil. Un semnal foarte bun. O femeie sunt convins că are capacitate de a asimila lucruri pe care să le folosească în politica externă”.