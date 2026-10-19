Lupta pentru fotoliul prezidențial din Brazilia a atins un punct culminant cu doar o săptămână înainte de turul decisiv. Senatorul conservator Flavio Bolsonaro și președintele în exercițiu Luiz Inacio Lula da Silva s-au înfruntat duminică în prima lor dezbatere televizată directă. Scena politică de la Brasilia este martora unei curse extrem de strânse, în care fiecare gest și fiecare acuzație pot înclina balanța electorală, conform Reuters.

Înaintea acestei confruntări directe, cercetările sociologice îl indicau drept favorit pe Flavio Bolsonaro, fiul fostului lider de extremă dreapta Jair Bolsonaro. Acesta a intrat în etapa finală a scrutinului din 25 octombrie având un avans de aproape două procente obținut în primul tur. Totuși, datele recente arată o strângere semnificativă a decalajului dintre cei doi competitori.

În acest context, președintele Lula își exprimă ferm convingerea că va reuși o performanță istorică pentru democrația braziliană reinstaurată în anii 1980: transformarea poziției secunde din primul tur într-o victorie finală. Pentru a-și atinge scopul, liderul de stânga mizează pe mobilizarea celor 33 de milioane de cetățeni care au absentat de la primul vot, grup ce reprezintă o cincime din întregul electorat cu drept de vot.

Cadrul permisiv al emisiunii, care le-a acordat candidaților libertate de mișcare pe scenă și intervenții directe fără o moderare rigidă, a transformat rapid dialogul într-o serie de atacuri acide și reproșuri de natură personală.

Lula a deschis ofensiva solicitând explicații despre presupusele legături ale rivalului său cu bancheul Daniel Vorcaro, aflat în prezent în detenție. De cealaltă parte, senatorul Bolsonaro a replicat aducând în discuție investigațiile care îl vizează pe fiul președintelui, precum și neregulile dintr-un dosar de fraudă privind fondurile de pensii.

Atitudinea contondentă s-a reflectat direct în declarațiile celor doi competitori politice. „Minciuna este punctul forte al familiei Bolsonaro”, a spus Lula.

La rândul său, Flavio Bolsonaro a susținut că adversarul său are o „problemă foarte clară în ADN-ul său” şi este „întotdeauna pătat de corupţie”.

Confruntarea de duminică a reprezentat prima întâlnire televizată dintre cei doi, după ce ambele tabere refuzaseră anterior să participe la formate similare. O ultimă dezbatere crucială este programată pe data de 23 octombrie, chiar în ajunul votului decisiv.

Regulamentul le-a permis candidaților să se deplaseze liber pe platforma de filmare, situație speculată din plin de reprezentantul dreptei. Flavio Bolsonaro s-a plimbat ostentativ prin spatele președintelui în timp ce acesta își susținea discursul, făcând gesturi sugestive. Deși echipa actualului șef de stat a protestat, moderatorii au confirmat că comportamentul s-a încadrat în regulile stabilite.

Analiștii politici au remarcat impactul vizual al acestei dinamici de scenă. Lucas de Aragao, expert în cadrul firmei de consultanță Arko Advice din Brasilia, a subliniat că senatorul a părut să domine întâlnirea mai ales prin atitudine și prezență, în timp ce președintele a afișat o stare vizibilă de nervozitate și disconfort pe parcursul emisiunii.

Relația extrem de rece dintre cei doi a fost marcată și de refuzul fizic al lui Lula de a sta în apropierea adversarului său. Purtând o cravată în nuanțele naționale galben și verde, președintele s-a îndepărtat pe parcursul emisiunii, catalogându-l pe senator drept milițian și sugerând conexiuni ale acestuia cu grupările paramilitare din Rio de Janeiro.

Răspunsul senatorului conservator a fost la fel de provocator. Îmbrăcat la costum fără cravată, Flavio Bolsonaro și-a arătat palma pe care era scris cuvântul corupt, o trimitere directă la dosarele judiciare ale lui Lula. În plus, el a glumit pe seama faptului că a fost bine că și-a lăsat portofelul acasă, făcând aluzie la condamnarea din 2017 a liderului de stânga, decizie judecătorească ce a fost ulterior anulată de instanțe.

Cerințele de clarificare au vizat și investigațiile financiare legate de realizarea unui film biografic despre fostul președinte Jair Bolsonaro, dosar în care este menționat numele fiului acestuia. Refuzul senatorului de a oferi explicații pe acest subiect i-a atras din partea lui Lula eticheta de clovn. La rândul său, candidatul dreptei a readus în atenție dosarul fiului lui Lula, cunocut sub porecla Lulinha.

În planul programelor de guvernare, ambii candidați au reevaluat principalele teme din campanie. Flavio Bolsonaro a promis măsuri drastice împotriva criminalității, incluzând încadrarea marilor rețele de contrabandă și a milițiilor în categoria organizațiilor narco-teroriste, alături de crearea a peste o jumătate de milion de noi locuri în sistemul penitenciar.

Lula și-a susținut bilanțul mandatului, argumentând că redresarea economică s-a bazat pe stimularea consumului populației de masă și pe majorarea salariului minim peste nivelul inflației.

Cu toate acestea, creșterea prețurilor la produsele alimentare de bază a rămas un punct vulnerabil pentru administrația actuală, speculat din plin în timpul dezbaterii.

„Alimentele sunt mai scumpe sau mai ieftine? De cât timp nu aţi mai pus o bucată de carne în congelator?”, a întrebat Bolsonaro.

Schimbul de replici a atins și tema suveranității naționale. Lula a acuzat familia adversarului său că a făcut demersuri la Washington pentru aplicarea unor sancțiuni comerciale împotriva propriei țări. „Poporul brazilian observă că familia Bolsonaro este subordonată intereselor americane”, a spus Lula.

Replica lui Flavio Bolsonaro a venit prompt, acesta declarând că sub actuala administrație de stânga, țara a ajuns „subordonată globalistilor şi teroriştilor”.

Tensiunea din studioul TV s-a reflectat fidel pe străzile marilor orașe braziliene, unde zeci de mii de susținători au ieșit la manifestații de amploare.

La Sao Paulo, susținătorii opoziției au umplut bulevardul Paulista. Potrivit estimărilor realizate de cercetătorii de la Universitatea din Sao Paulo, adunarea conservatoare a strâns aproximativ 71.000 de participanți, aceștia afișând inclusiv o figurină gonflabilă uriașă care îl înfățișa pe Lula în haine de deținut.

În paralel, tabăra progresistă a organizat o demonstrație pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, susținută de artiști consacrați precum muzicianul Caetano Veloso. Evenimentul a adunat circa 56.000 de persoane, timp în care un grup de înotători a format numele actualului președinte direct în valurile oceanului. În capitala Brasilia, simpatizanții stângii au protestat împotriva familiei Bolsonaro purtând efigii simbolice.

Punctul central al disputei politice rămâne situația fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru încercarea de lovitură de stat de după alegerile din 2022 și aflat în prezent în arest la domiciliu din motive medicale.

În timpul dezbaterii, Flavio Bolsonaro a chestionat sprijinul masiv primit de Lula în rândul populației din penitenciare, moment în care președintele a răspuns ironic, sugerând că până și tatăl senatorului ar trebui să îl voteze.

Tratarea dosarelor judiciare ale celor doi lideri reflectă prăpastia din societatea braziliană. În timp ce susținătorii dreptei consideră nejustificată anularea pedepsei de 580 de zile de închisoare executată de Lula în perioada 2018-2019, tabăra de stânga consideră pe deplin fondată condamnarea lui Jair Bolsonaro. Fiul acestuia din urmă a catalogat întregul proces al tatălui său drept o farsă și a promis oficial acordarea amnistiei prezidențiale în cazul în care va câștiga alegerile.