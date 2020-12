Conform datelor provizorii de la BEC, PSD a ieșit pe locul întâi la alegerile parlamentare 2020 cu aproape 30%, urmat de PNL cu aproape 26% și apoi, la ceva distanță, de USR-PLUS.

În țară, PSD a câștigat în mai bine de jumătate dintre județe, iar USR a reușit să se impună în Capitală, în Timiș și în Brașov.

BEC, rezultate provizorii

Senat

PSD 30,19%

PNL 25,55%

ALIANȚA USR PLUS 15,09%

AUR – 8,8%

UDMR – 6,18%

Pro România – 4,21%

PMP – 4,82%

Camera Deputaților

PSD 29,75%

PNL 25,14%

ALIANȚA USR PLUS 14,62%

AUR – 8,7%

UDMR – 6,02%

Pro România – 4,17%

PMP – 4,69%

Alegeri parlamentare 2020. Situația pe județe

Argeș

PSD a obţinut cel mai mare număr de voturi în Argeş la alegerile parlamentare de duminică, fiind urmat de PNL şi USR PLUS, conform datelor parţiale de pe site-ul Autorităţii Electorale Permanentă (AEP), după centralizarea datelor de la aproape două treimi dintre secţiile de votare.

După centralizarea proceselor verbale de la 337 dintre cele 522 de secţii de votare din Argeş, pentru Camera Deputaţilor PSD are 41.390 de voturi. Pe poziţia a doua se situează PNL, cu 16.868 de voturi, urmat de USR PLUS, cu 12.063 de voturi.

Pe următoarele poziţii se clasează Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), cu 6.447 de voturi, Pro România, cu 4.689 de voturi şi PMP, cu 3.957 de voturi.

Rezultatele obţinute pentru Senat sunt apropiate de cele pentru Camera Deputaţilor.

În judeţul Argeş s-au prezentat la vot, duminică, 174.704 de alegători, reprezentând 33,38% din numărul celor înscrişi în listele electorale permanente.

Judeţul Argeş are alocate patru mandate de senator şi nouă de deputat.

Prahova

PSD a obţinut cele mai multe voturi în judeţul Prahova la scrutinul electoral de duminică, fiind urmat de PNL şi de USR PLUS, conform datelor publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente după centralizarea voturilor din peste 97% dintre secţii.

Astfel, conform sursei citate, după centralizarea datelor din 610 secţii de votare din totalul celor 624 organizate în judeţ, PSD a obţinut, la Senat, 59.342 de voturi, urmat de PNL, cu 53.702, de USR PLUS, cu 32.699, PMP – 11.452 şi Pro România – 10.128 voturi.

La Camera Deputaţilor, PSD are, potrivit datelor parţiale, 53.754 de voturi, PNL- 50.041, USR PLUS- 28.854, AUR- 17.293, PMP – 9.484, iar Pro România- 7.745.

AUR nu a avut listă de candidaţi pentru Senat în judeţul Prahova, fiind respinsă la depunere de către Biroul Electoral Judeţean.

Prezenţa la urne în judeţul Prahova a fost de 30,13%, prezentându-se la urne 195.836 de votanţi.

Neamț

PSD Neamţ a câştigat alegerile parlamentare din judeţ cu peste 33%, potrivit numărătorii paralele efectuată de social-democraţi în 96% dintre secţiile de votare.

La Senat, PSD are 33,6%, PNL 23,3%, AUR 14,4% şi USR PLUS 12,9%.

Pro România şi PMP au 4,6%, respectiv 4,4%.

Pentru Camera Deputaţilor, PSD a obţinut 33,1%, PNL – 23,7%, AUR – 13,8% şi USR – 12,5%.

Pro România a întrunit 4,6%, iar PMP – 4,2%.

Numărătoarea paralelă a PSD Neamţ se bazează pe date de la 470 de secţii de votare din cele 490 de secţii din judeţ.

Vaslui

PSD a câştigat alegerile parlamentare la nivelul judeţului Vaslui, obţinând un scor de 36,9% la Senat şi 34,6% la Camera Deputaţilor, potrivit numărătorii parţiale efectuate de social-democraţi care a centralizat circa jumătate din secţiile de votare.

Pe poziţia secundă s-a clasat PNL, cu 22,2% din voturile valabil exprimate la Senat şi 22,4% din voturi la Camera Deputaţilor.

USR-PLUS a obţinut 13,3% la Camera Deputaţilor şi 12,4% din voturi la Senat.

Pe locul al patrulea la nivel judeţean se află AUR, care a câştigat 11,8% din voturi la Camera Deputaţilor şi 11,9% la Senat.

Pro România a obţinut la nivelul judeţului Vaslui un scor de 5,7% la Senat şi 6,2% la Camera Deputaţilor.

La nivelul judeţului Vaslui au fost înscrişi pe listele permanente un număr de 420.028 de cetăţeni cu drept de vot. Dintre aceştia au votat 98.920 de alegători, dintre care 90.785 pe listele permanente, 7.063 pe listele suplimentare şi 1.072 cu urna mobilă, prezenţa la vot în judeţ fiind de 23,5%.

Bistrița Năsăud

PNL a câştigat alegerile parlamentare la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, la diferenţă mică faţă de social-democraţi, conform numărătorii paralele realizate de PSD pe baza informaţiilor furnizate de către reprezentanţii partidului din cele 313 secţii de votare din judeţ.

Potrivit datelor comunicate AGERPRES de către vicepreşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Mihaela Ivan, la Camera Deputaţilor PNL ar fi obţinut 29% din voturi, iar PSD – 27%, în timp ce la Senat liberalii ar fi obţinut 31%, iar PSD – 28%.

Pe locul al treilea în opţiunile bistriţenilor, potrivit PSD, ar fi Alianţa pentru Unirea Românilor.

Dâmbovița

PSD a obţinut cele mai multe voturi în Dâmboviţa, respectiv 46%, pe locul doi fiind PNL cu 23%, iar pe trei USR cu 9%, conform numărării paralele efectuate de PSD Dâmboviţa (80% dintre voturile valabil exprimate), a declarat, în noaptea de duminică spre luni, într-o conferinţă de presă, preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

„Vă pot spune acum, după numărarea a peste 80% din voturile valabil exprimate, PSD în Dâmboviţa a înregistrat un scor de peste 46%, pe locul doi PNL 23%, pe trei USR 9%, pe locul patru AUR 7%, pe cinci Pro România 5%, iar pe locul şase PMP cu 4%”, a spus liderul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

El a subliniat că social-democraţii au avut în Dâmboviţa cea mai bună echipă.

„Aşa cum ar spune colegii noştri galbeni de supărare şi colegii şi prietenii dumnealor, noi astăzi la Dâmboviţa chiar ne putem lăuda că am reuşit prin noi înşine. Dumnezeu să ne dea gândul cel bun, vom rămâne cea mai bună echipă, am avut cei mai buni candidaţi şi pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor”, a mai afirmat Corneliu Ştefan.

Sălaj

PNL a câştigat alegerile parlamentare în Sălaj, atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor, cu peste 27% din voturi, conform numărătorii paralele a acestui partid, fiind urmat de UDMR, cu 23,5% şi PSD, cu aproximativ 21% din sufragii.

Potrivit precizărilor făcute luni, pentru AGERPRES, de Paul Maghiu, purtător de cuvânt al PNL Sălaj, după centralizarea paralelă a tuturor celor 313 secţii de votare liberalii au obţinut puţin peste 27% din voturi, în vreme ce UDMR a fost votat de 23,5% din cetăţenii judeţului, iar PSD a obţinut aproximativ aproape 21% din voturi.

Conform sursei citate, Alianţa USR-PLUS a primit 11,4% din voturi, PMP 2,7 %, iar Pro România 2,5%.

Sălajul va avea doi senatori şi patru deputaţi.

Hunedoara

PSD a câştigat alegerile parlamentare în jueţul Hunedoara, fiind urmat de PNL şi AUR, potrivit rezultatelor parţiale publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente (AEP) după centralizarea datelor pentru 514 din cele 524 secţii de votare (98%).

Astfel, la Senat PSD a obţinut 39,89% din totalul celor 118.089 voturi valabil exprimate, PNL a realizat un scor electoral de 22,92 %, AUR a totalizat 10,61% din voturi, USR PLUS 10,35% din sufragii, iar PRO România 5,02%. Celelalte partide s-au situat sub pragul electoral de 5%.

Pentru Camera Deputaţilor, au fost înregistrate 118.000 de voturi valabil exprimate. Dintre acestea, PSD a obţinut 39,05% din sufragii, PNL 23,15%, AUR 10,59%, USR PLUS 10%, iar Pro România 5,17% din voturile valabil exprimate. Celelalte partide au înregistrat procente sub pragul electoral.

În judeţul Hunedoara a fost înregistrată o prezenţă la urne de 33,04%. La vot s-au prezentat 125.454 de persoane, dintre care 113.925 au fost votanţi pe liste permanente, 10.409 au fost pe liste suplimentare, iar cu urna mobilă au votat 1.120 de persoane.

Olt

Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, duminică seara, că potrivit numărătorii paralele după centralizarea rezultatelor din 118 secţii de vot din cele 380 din judeţul Olt, PSD se clasează pe primul loc, cu 57,7% din voturi, iar pe locul secund este PNL, cu 16,9% din voturi.

Oprescu a menţionat că şi în municipiul Slatina PSD s-a situat pe primul loc în opţiunile alegătorilor, cu 46% din voturi.

„Suntem în curs de numărare paralelă a voturilor. Până în momentul de faţă, am centralizat rezultatele din 118 secţii şi PSD are 57,7% din voturi, PNL – 16,9%, USR – 7,4%, AUR – 6,3%, Pro România – 5,1%, PMP – 2,8%. Pe Slatina, unde mai avem de introdus doar patru secţii din 48, PSD a obţinut 46% din voturi, după noi este PNL cu 20% şi USR- PLUS cu 11% din voturi. În Slatina am câştigat în toate secţiile, de asemenea, am câştigat în localităţi în care nu avem primari, vorbim de oraşul Drăgăneşti-Olt, de comuna Scărişoara, de Mărunţei, Ipoteşti, Vădăstriţa”, a declarat Marius Oprescu.

Acesta a spus că PSD ar putea obţine patru mandate şi de deputat şi două de senator şi a transmis mulţumiri alegătorilor care au votat candidaţii social-democraţi.

„În acest moment ne apropiem de posibilitatea de a obţine şi al patrulea mandat de deputat, pentru că două mandate de senator şi trei de deputat sunt ca şi obţinute la aceste rezultate. Ţin să mulţumesc oltenilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Este un nou vot de încredere masiv acordat organizaţiei PSD Olt”, a mai afirmat Oprescu.

În judeţul Olt au votat 135.689 de alegători (37,63%).

Bihor

Partidul Naţional Liberal se situează pe primul loc în preferinţele electorale ale bihorenilor, urmat de UDMR şi PSD, a anunţat PNL Bihor, în urma numărătorii paralelă în circa 97% din cele 655 de secţii de votare organizate în judeţ.

Rezultatele arată că, pentru Senatul României, lista PNL a obţinut 33,99% dintre voturile bihorenilor, UDMR a adunat 21,36%, iar PSD – 19,26%.

Pe locul al patrulea în preferinţele bihorenilor se situează Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), care a primit 8,67% dintre voturi.

Alianţa USR PLUS este pe poziţia a cincea, cu 6,89% dintre sufragii.

Pro România a adunat 3,65% dintre opţiunile bihorenilor, iar PMP doar 2,19%, deci aceste două partide nu întrunesc pragul electoral.

Pentru Camera Deputaţilor, lista PNL a primit în Bihor cele mai multe voturi, 32,57%, arată rezultatele parţiale. Urmează UDMR – cu 20,96%, PSD – 18,72%, AUR – 8,54%, Alianţa USR PLUS – 7,01%, Pro România – 3,84% şi PMP – 2,49%.

