Alegeri locale. „Condamnarea” Gabrielei Firea și culisele unei decizii care poate zgudui PSD

Alegeri locale în București, o decizie dificilă pentru coaliția PSD-PNL. Cu câteva săptămâni înaintea campaniei electorale pentru alegerile locale, coaliția PSD-PNL nu se poate hotărî dacă merge cu un candidat comun sau propune fiecare partid un candidat. Au testa candidați de toate felurile. De la politicieni, la oameni de afaceri, foști fotbaliști, doctori. Numai pe Teo Trandafir nu au măsurat-o.

În contextul pregătirilor pentru alegerile locale din București, discuțiile privind candidatura comună a partidelor din coaliția de guvernare au ajuns într-un punct critic. De fapt, nici nu l-au depășit. După cum reiese din declarațiile recente ale liderilor politici. Senatorul PSD Lucian Romașcanu a subliniat, într-o intervenție la România TV, complexitatea situației, evidențiind dificultățile de a identifica un candidat capabil să unească electoratul coaliției.

În ciuda popularității Gabrielei Firea în rândul electoratului PSD, sondajele sugerează că aceasta nu reușește să atragă voturi din tabăra PNL, aceste voturi înclinând mai degrabă spre Nicușor Dan, actualul primar. Romașcanu a explicat că eșecul în unirea bazinelor electorale ale PSD și PNL ar putea duce la pierderea alegerilor. Motiv pentru care se caută un candidat cu un proiect administrativ solid pentru Capitală. În absența unui acord până luni, fiecare partid ar putea decide să meargă în alegeri cu candidatul propriu.

Alegeri locale complicate

Vasile Dâncu, liderul Consiliului Național al PSD, a accentuat necesitatea unui candidat comun care să poată aduna suficiente voturi din ambele tabere politice. El a menționat că Gabriela Firea și Sebastian Burduja (PNL) nu sunt considerați candidați viabili pentru această poziție, întrucât nu ar primi sprijinul electoratului advers.

Dâncu a sugerat că un candidat independent, situat între cele două partide, ar putea fi soluția. Pentru a atrage o treime din electoratul care ar putea trece de la un candidat la altul. Deși există câteva nume în discuție, acestea vor fi făcute publice doar după obținerea acordului persoanelor respective și realizarea unor studii preliminare. Dâncu vizează un profil de "gospodar pentru București", cu un accent pe competențe administrative și reprezentative, în detrimentul ambițiilor politice.

Gabriela Firea amenință voalat

”Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucureşti, fiind candidatul cel mai bine plasat în toate sondaje, urmând ca sectoarele să fie împărțite. Am fost la nenumārate şedințe interne de partid şi ale Coaliției în care aceasta a fost discuția cât se poate de serioasă. A urmat o răzgândire motivată de “hate-ul” pe care l-aş putea stârni, în rândul electoratului de aşa-numit de dreapta. Consider că este doar un pretext.

Orice politician cu notorietate mare şi intenție substanțială de vot are și simpatie, şi antipatie. E firesc! Important este ca numărul se simpatizanți şi, deci, posibili votanți, să fie mai mare. Dar, şi mai important, este ca acel candidat să inspire încredere, să ştie administrație, să fie muncitor. Arătați-mi un politician de la vârful puterii actuale care nu are “hate”! Chiar mai mare decât al meu, mai ales în Bucureşti! Culmea, îşi dau cu părerea despre Capitală politicieni care au pierdut toate alegerile sau care au participat în alegeri doar ascunși pe liste, nu au luat voturi şi în nume personal.

Am câștigat o dată Primăria Capitalei cu scor peste partid iar când am pierdut, la diferență mică față de contracandidat, am avut aproape 40% iar partidul a luat 26% la alegerile parlamentare de acum 3 ani şi 16% la europarlamentarele trecute. Cum se dă cu piciorul acum candidaturii mele, prin care în mod cert l-aş fi trimis acasă pe Dl Nicușor Dan, vor trebui să dea explicații liderii Coaliției”, a declarat Gabriela Firea pentru bugetul.ro.

Culisele unei decizii controversate

Ce stă în spatele acestei decizii, se întreabă mulți. Am chestionat și noi câteva surse politice. Acestea ne-au spus că liderii PSD o consideră pe Gabriela Firea un politician "toxic". Care provoacă sentimente puternice, pro și contra. Cu alte cuvinte, o candidatură la București a PSD reprezentat de Gabriela Firea înseamnă înstrăinarea unei părți importante din electorat. Crearea unei falii între PNL și PSD greu de umplut ulterior.

De ce este importantă această decizie? Pentru că adevărata negociere este legată de candidatul la președinția României. Iar PSD insistă în negocierile cu PNL ca acesta să fie un social-democrat, cel mai probabil, Marcel Ciolacu. O variantă cu care PNL ar fi de acord în contextul unei decizii legate de viitorul guvern și cel care va ocupa postul de prim-ministru. Adică, Nicolae Ciucă. O realitate pe care Gabriela Firea o știe. D-aia a spus referitor la Marcel Ciolacu: ”Nu cred că a luptat suficient pentru candidatura mea. Nu cunosc motivul. Pot doar bănui.” Are dreptate, Marcel Ciolacu visează primul președinte social-democart de la Ion Iliescu încoace. Și s-ar putea să-i reușească.

Va sta Gabriela Firea cu mâinile la spate? Cel mai probabil, da. Sau ca să nuanțăm, așa va face pentru moment. Alianța cu Paul Stănescu nu o poate apăra de o decizie dură în cazul în care încearcă să saboteze alegerile locale la București. Mai ales că stă în tradiția partidului să-și "mănânce" liderii.

Dar oportunități de revanșă apar întotdeauna. Acuși vin alegerile prezidențiale...