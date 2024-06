Politica Alegeri duse în derizoriu la USR. Zece candidați concurează pentru șefia partidului







USR trece printr-o criză profundă după alegerile pierdute în 9 iunie. Demisia lui Cătălin Drulă, de la șefia partidului a deschis lupta pentru putere, însă, lucrurile par a lua turnura unei glume proaste.

Pentru poziția lăsată liberă de Cătălin Drulă și-au depus candidatura nu mai puțin de zece membri ai partidului. Cei mai mulți sunt total necunoscuți, ceea ce duce în derizoriu competiția.

USR își alege președintele

Elena Lasconi și deputatul Cristian Seidler sunt cele mai cunoscute personalități ale partidului care și-au depus candidatura. Fac parte din conducerea USR și sunt cunoscuți pentru activitatea politică. Chiar și așa, nu se poate spune că sunt cei mai potriviți care să preia șefia lăsată de Cătălin Drulă. Elena Lasconi tocmai a fost aleasă primar al unui orășel de 30.000 de locuitori, Câmpulung Muscel.

În această luptă, ea pare să fie mânată de dorința de răzbunare, față de cei care au scos-o de pe lista pentru europarlamentare. Se știe că are un conflict cu actuala conducere a USR. Mai mult, nici poziția de primar, la Câmpulung nu-i conferă mai multă legitimitate și autoritate pentru a prelua conducerea unui partid cu pretenții.

În acest moment, de criză, USR are nevoie de un președinte cu personalitate și autoritate, recunoscute de toți membrii, un om capabil să unească. În nici un caz partidul nu are nevoie de cineva al cărui obiectiv este de a plăti polițe rivalilor interni. Or, un astfel de cetățean nu pare să existe la nivelul USR sau, cel puțin, nu pare dispus să-și asume responsabilitatea conducerii.

Un partid aflat în criză profundă

Numărul mare de candidați care își arată interesul pentru conducerea USR indică două lucruri. Pe de-o parte indică, tocmai, criza profundă în care se află partidul. Pe de altă parte, dă impresia că Uniunea a ajuns o formațiune de buzunar pe care o poate prelua oricine. Chiar și un cetățean de pe stradă, de care nu a auzit nimeni.

Or, tocmai acest lucru nu este de dorit înainte de cele două rânduri de alegeri care urmează. USR a pierdut alegerile locale din cauza lipsei unei infrastructuri organizaționale. Deși activează de opt ani pe scena politică, partidul nu a reușit să-și înființeze organizații peste tot. Iar în multe județe, filialele se rezumă la câteva zeci de membri.

Aceasta, la care se adaugă dezamăgirea simpatizanților, scandalurile interne, dar și interesul unor lideri doar pentru propriile funcții, au dus la dezastrul de la europarlamentare.

Candidații USR pentru șefia partidului

După cum spuneam mai sus, partidul trece printr-o perioadă de criză profundă. Or, într-un astfel de moment USR are nevoie de un lider capabil să construiască. O personalitate recunoscută de toată lumea, cu viziune, care înțelege ce se petrece pe scena politică. Un om care să nu-și asume obiective nerealiste, pe termen scurt (victoria la prezidențiale - de exemplu), ci reconstrucția pentru alegerile ce vor urma.

Reconstrucția presupune recâștigarea încrederii alegătorilor, concomitent cu atragerea de noi membri și înființarea de organizații locale. Foarte important este refacerea legăturilor și reconcilierea cu foștii membri, oameni valoroși, îndepărtați din partid. Fără o structură solidă, USR va dispărea în câțiva ani, cum s-a întâmplat și cu alte formațiuni mici.

Or, o astfel de abordare, care să vizeze viitorul nu a apărut la cei care vor să-și asume conducerea partidului. Toți par interesați doar de următoarele alegeri, ca și cum viața de partid s-ar încheia la finalul anului. În aceste condiții, alegerile pentru viitorul președinte, apar ca o chestiune neserioasă, cu atât mai mult cu cât și-au anunțat candidatura zece persoane:

Elena Lasconi, 52 ani, Câmpulung, Argeş;

Cristian Seidler, 43 ani, Sector 5, Bucureşti;

Radu Hossu, 38 ani, Braşov;

Gabriel - Mugur Dumitrescu, 54 ani, Ploieşti;

Prahova Vasile Dinca, 51 ani, Floreşti, Cluj;

Luiza Oancea, 33 ani, D1, Marea Britanie, Diaspora;

Adrian - Ştefan Dudu, 31 ani, Craiova, Dolj;

Eduard Ene, 24 ani, Craiova, Dolj; Doru Valentin Ilie, 25 ani, Sector 6;

Vasile Gabriel Filip, 46 ani, Constanţa.

Cum se desfășoară alegerile interne

Preşedintele USR este ales de fiecare membru al partidului, prin vot direct, pe o platformă online, aşa cum prevede statutul. După alegerea preşedintelui USR, va fi stabilit un nou Birou Naţional al USR. Cei 24 de noi membri ai Biroului Naţional vor fi aleşi în Congresul partidului, convocat de Cătălin Drulă pentru 29 iunie.

Or, exact așa s-a petrecut la precedentele alegeri, când a fost îndepărtat Dacian Cioloș. Deși a câștigat votul popular, fostul lider al USR a avut biroul împotriva sa. Cum nu și-a putut promova programul politic, a decis să se retragă, fără ca membrii simpli, care l-au votat să poată avea vreun cuvânt de spus. Cioloș a părăsit partidul, chiar dacă a câștigat votul intern.