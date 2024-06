Politica Elena Lasconi, despre rezultatul USR: „Este dezastruos”. Ce spune despre candidatura la șefia USR







Elena Lasconi a vorbit pentru prima dată despre rezultatele USR în urma alegerilor de duminică, dar și despre posibilitatea de a candida la șefia USR, după ce Cătălin Drulă a anunțat că demisionează din funcție.

Elena Lasconi, despre rezultatul USR: „Este dezastruos”

Elena Lasconi, aflată în conflict cu președintele USR Cătălin Drulă, și văzută ca principala lui contracandidată, a obținut o victorie fără probleme la Primăria Câmpulung. Cu toate astea, USR a înregistrat rezultate sub așteptări atât în alegerile locale, cât și în cele europarlamentare, cu cifre care sunt la jumătate față de cele obținute în anul 2019. Această situație l-a determinat pe Cătălin Drulă să demisioneze din funcția de președinte al formațiunii.

În cadrul unei intervenții telefonice la Digi24, Elena Lasconi a mărturisit că rezultatul este unul „dezastruos”:

„Rezultatul alianței este dezastruos din punctul meu de vedere. Aici la Câmpulung am făcut istorie în sensul că nu cred că sunt primarul cu cel mai mare scor. Știu că domnul Ciucu a luat 72 de procente și o treaba absolut extraordinara care s-a întâmplat aici e că am reușit să facem ceva ce nu se întamplă în lume am crescut cu 21 de procente partidul în trei ani și jumătate. Așa se face treaba! Trebuie să ai un target unde vrei să ajungi și să nu iți stea nimic în cale. Nu cu orgolii, nu cu tot felul de... nu mai intru în discuții”, au fost primele declarații ale reprezentantei USR.

Elena Lasconi nu-și pierde speranța

Deși spune că nu se aștepta să fie „atât de rău”, Elena Lasconi susține că nu-și pierde încrederea că partitul pe care îl reprezintă nu va putea renaște

„Nu mă așteptam să fie atât de rău! 20% era o cifra pe care le-am propus-o eu, dar oricum era foarte puțin, pentru că eu aveam în cap minim 30%, dar nu așa se face campanie când tu ai de înfruntat niste mașinării de partid care sunt unse. O să creștem o să vedeți! O să reînviem că pasărea Pheonix”., a mai spus aceasta.

Despre Cătălin Drulă: „Când ajungi la conducere iți cam ia Dumnezeu mințile”

Totodată a vorbit și despre situația actuală din partid:

„Sunt greșeli, dar când le faci ar trebui să le discuți în familie. Astea mi se pare că țin mai mult de cancan. Nu vreau să vorbesc de cei care sunt la conducere la televizor. Discuțiile ar trebui făcute în interiorul partidului. Uneori e bine să ai și niste lovituri dintr-astea că să iți dai seama că nu ți se cuvine totul. Când ajungi la conducere iți cam ia Dumnezeu mințile. Cred că își da seama că a greșit enorm (despre Catalin Drula n.r). Dar nu e singurul că mai sunt niste băieți, ori facem reset la partid ori schimbam fațadă”, a mai spus Elena Lasconi

Ce spune despre candidatura la șefia USR

Despre posibila candidatură pentru șefia USR, aceasta a spus:

„Nu știu încă, astăzi vreau să trag o linie să văd numărarea tuturor voturilor să mă odihnesc puțin, stiu ce am de făcut, dar vreau să mă sfătuiesc și cu colegii mei aleși prin vot și o să iau o decizie”.