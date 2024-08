International Alegeri 2024 în SUA: Pregătirea pentru ultima sută de metri







Pe măsură ce cei doi candidați din SUA se pregătesc pentru faza finală a alegerilor prezidențiale, campania va fi marcată de războiul de tranșee și de dinamica fluidă a jocului, care pot modifica competiția în orice direcție, în orice moment. Faza finală a campaniei prezidențiale începe, în mod tradițional, de după Ziua Muncii, 2 septembrie.

Kamala Harris își va propune să mențină ritmul pe care l-a produs lansarea campaniei sale, la sfârșitul lunii iulie, și să se bazeze pe recenta explozie electorală de la Convenția Democrată.

Abordarea de bază a Kamalei Harris poate fi rezumată astfel: rămâneți la strategia de bază, cu declarații punctuale care promovează o perspectivă pozitivă, și lăsați-l pe Trump să se afunde în abisul „retoricii întunericului”.

Potrivit staffului de campanie al Kamalei Harris, ea a strâns 540 de milioane de dolari în ultima lună, inclusiv 82 de milioane de dolari în timpul Convenției Naționale Democrate, din 19 până în 22 august.

Campania din SUA se apropie de faza finală

Kamala Harris susține că aproape o treime din suma acumulată în timpul Convenției a fost donată de persoane care au făcut acest lucru pentru prima dată. Stafful de campanie merge pe ipoteza că democrata atrage voturi decisive, dincolo de baza electorală a Partidului Democrat. În iulie, democrații au adunat de trei ori mai mulți bani decât republicanii.

Cât despre Trump, el trebuie să ia o decizie importantă: să continue cu atacurile personalela adresa Kamalei Harris, așa cum a făcut în mod constant din iulie, sau să se confrunte cu aceasta cu privire la politicile promovate la nivel național.

În mod tradițional, atacurile personale au fost punctul forte al lui Trump. Acestea sunt, de asemenea, în mare măsură, partea care face plăcere electoratului său dur.

Cu toate acestea, s-ar putea dovedi un mod prea toxic de a face campanie și o opțiune pierzătoare. Mai ales că această competiție va fi decisă de câteva mii de alegători independenți din statele-cheie care nu sunt nici reublicane, nici democrate.

Miza, statele indecise din SUA

Acești alegători nu au o loialitate deosebită față de niciunul dintre candidați. Având în vedere că peste două treimi dintre alegătorii americani nu-l agreează pe niciunul dintre candidați, aceștia ar putea vota pentru oricare sau să nu voteze deloc.

Trump va câștiga, de departe, mai multă susținere din partea alegătorilor indeciși înfruntându-o pe Kamala Harris în primul rând cu privire la programul ei politic.

El trebuie să exploateze avantajele politice enorme oferite de efectele guvernării Biden-Harris, cu inflație ajunsă la un maxim istoric, imigrația ilegală fără precedent și consecințele acesteia asupra societății și războaiele din străinătate susținute de contribuabilii americani. De exemplu, numai războiul din Ucraina i-a costat pe americani aproximativ 100 de miliarde de dolari din februarie 2022.

În ciuda pretențiilor campaniei Trump de a pregăti o contraofensivă eficientă și un program mai robust de campanie dedicat alegătorilor din statele indecise, rezultatul va fi determinat de ceea ce spune și face fostul președinte.

Fiecare vot va conta, la alegerile din SUA

Este de așteptat ca Trump să ignore uneori sfaturile consilierilor săi. În parte, agresivitatea sa este un atu care incită și galvanizează baza electorală. Cu toate acestea, întrebarea esențială este cât de departe și cât de des va vira brusc de la mesajul de bază, până pe 5 noiembrie. În principiu, nimeni nu poate spune dacă și când se va întâmpla, cu excepția lui Trump însuși.

Ca un impuls pentru campania lui Trump, candidatul independent la președinție, Robert F. Kennedy, Jr., descendent al celebrei dinastii politice a Americii, a renunțat la cursă pentru președinție și a anunțat că îl susține pe Trump.

În această competiție electorală din SUA, extrem de strânsă și imprevizibilă, fiecare vot se va dovedi în cele din urmă indispensabil. Nici Trump, nici Harris nu își pot permite să se considere câștigători din start.

Election 2024: Preparing for final lap

As America’s two candidates prepare for the final, and traditionally definitive, post-Labor day (September 2) phase of the presidential election, the unfolding process will be marked by day-to-day trench warfare and fluid dynamics at play that can alter the contest in either direction at any given moment.

Kamala Harris will aim to maintain the momentum she has developed since launching her campaign in late July and further building upon the recent Democratic Convention electoral bump.

Harris’s basic approach can be summarized as: stick to the script with brief sound bites promoting a positive outlook and let Trump implode and degenerate into the abyss of gloom-and-doom rhetoric.

According to the Harris campaign, it raised $540m over the past month, including $82m during the Democratic National Convention from August 19 to 22. It claims that nearly a third of the amount accumulated during the three-day gathering was from first-time donors. The campaign is implying that Harris is drawing critical support from beyond its base. In July, the Democrats out-raised Republicans by three to one.

As for Trump, he must make the critical decision: pursue personal attacks, as he’s done consistently since July, or confront Harris on policy grounds?

Traditionally, personal attacks have been Trump’s forte. It is also largely the preferred route of his hard-core political base.

However, it may prove too toxic, and a losing option, in a general election that will be decided by a few thousand independent voters in key swing states.

They have no particular allegiance to either candidate. With over two-thirds of American voters disliking both candidates, they could vote either way or not vote at all.

Trump must exploit the enormous political advantages offered by the Biden-Harris record

Trump will gain more favor by far with undecided voters by confronting Harris primarily on policy grounds. He must exploit the enormous political advantages offered by the Biden-Harris record of historic inflation, unprecedented illegal immigration and its consequences, and raging foreign wars being sustained by American taxpayers. The Ukraine war alone has cost Americans roughly $100 billion since February 2022.

Despite Trump campaign claims of preparing a more focused counteroffensive and a robust campaign schedule in the swing states, the strategy’s effectiveness will be ultimately determined by what the former president says and does.

It is expected that Trump will at times go off-script. In part, this is an asset that excites and galvanizes his base. However, the essential question is how far and how often will he veer off message between now and November 5th. Fundamentally, no one actually knows, except for Trump himself at any given moment.

In a boost to the Trump campaign, independent presidential candidate, Robert F. Kennedy, Jr., scion of America’s political dynasty, dropped his bid for the presidency and endorsed Trump. In this extremely tight and unpredictable contest, every single vote will ultimately prove indispensable in determining the election’s outcome. Neither Trump nor Harris can afford to take anything for granted on the road to November 5th.