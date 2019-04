Mesajul ALDE după remanierea lui Toader. Cerință de ultimă oră pentru Iohannis: „Va lua hotararea cea mai buna pentru el”

Formațiunea ALDE a transmis un mesaj oficial după decizia de remaniere a ministrului Justiției, Tudorel Toader, în care cere președintelui Klaus Iohannis să își „îndeplinească atribuțile care îi revin conform Constituției”.





ALDE Sibiu a trimis un mesaj în care cere președintelui Iohannis să respecte constituția, adăugând că ministrul demisionar al Justiției a avut o „contribuție importantă în procesul de eliberare a justiției de sub statul paralel”.

„Speram ca presedintele Iohannis nu va pune piedici de aceasta data si isi va indeplini atributiile care ii revin conform Constitutiei. Nu poti sa blochezi activitatea unui Guvern doar pentru a-ti face jocurile politice si pentru a te face ca lucrezi in ochii romanilor. Va asiguram ca PSD-ALDE are majoritate parlamentara si asta a dovedit in repetate randuri in Parlament

O sa avem si noi o discutie in partid sa vedem daca vom face modificari in randul ministrilor pe care ALDE ii are in Guvern. Dl Toader a avut o misiune grea. Apreciem faptul ca a avut o contributie importanta in procesul de eliberare a justitiei de sub statul paralel (sau poate e mai corect sa spunem „statul securist"). Unii il acuza ca a mers prea incet, iar altii ca a mers prea repede. Greu sa multumesti pe toata lumea. Dl Toader este un om intelept si va lua hotararea cea mai buna pentru el si pentru Guvern”, se arată în mesajul ALDE Sibiu.

PSD a decis, săptămâna trecută, retragerea sprijinului politic al ministrului Justiției, Tudorel Toader. Ulterior, premierul Dăncilă a trimis o scrisoare oficială președintelui Klaus Iohannis privind remanierea acestuia.

Tudorel Toader a hotărât, după o zi, să își prezinte demisia de la șefia ministerului Justiției.

