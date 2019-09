Potrivit reprezentanților Primăriei Constanţa „majoritatea cazurilor de enterocolită au fost provocate de afecţiuni intestinale, cel mai probabil, spun medicii, în urma consumului de alimente neconforme. Dintre cele 2.023 de persoane care s-au prezentat la Camera de Gardă din cadrul unităţii medicale în lunile iunie, iulie şi august, aproximativ 470 au fost din alte judeţe. 1.500 dintre cazurile înregistrate în sezonul estival au fost cauzate de afecţiuni intestinale, urmate de infecţii acute ale căilor respiratorii, varicelă, hepatita A, toxiinfecţii alimentare şi meningite”. Conform sursei citate, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa a tras un semnal de alarmă autorităților în urma acestui raport.

Dr. Claudia Tătărici, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Constanța, a explicat pentru Evenimentul Zilei situația dramatică din sezonul de vară, numărul pacienților diagnosticați cu intoxicație alimentară fiind fără precedent: „Pe perioada verii au fost multe cazuri de enterocolite, predominant în stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud. Da, mai multe decât în anii trecuți. Am avut într-o singură zi, la SJU Constanța, peste 40 de cazuri în 24 de ore. Enorm!”, a declarat pentru EVZ dr. Claudia Tătărici (foto).

La final de sezon, când valul de turiști a trecut, cazurile s-au mai rărit, susține medicul.

Nu se face anchetă dacă nu sunt suficient de mulți bolnavi

Solicitările medicilor către Direcția de Sănătate Publică (DSP) nu au avut întotdeauna ecou. Și asta pentru că numărul bolnavilor, raportat la numărul de potențiali clienți pe care l-a avut acea unitate de unitate de alimentație publică, nu este suficient de mare. În detaliu a explicat directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Horia Constantinescu – fost comisar șef Constanța. „Pe vremea când eram comisar-șef la Constanța am avut un caz, la un resort. Un grup de persoane cazat acolo prezenta probleme ale sistemului digestiv și s-au prezentat la spital. Am demarat o anchetă și am aflat că erau cazati în acel resort alături de alți 840 de turiști. Acolo se mergea pe sistemul all inclusive, deci mâncarea era la comun. Am aflat că acest grup a fost și în alte părți. Au mâncat și au băut în alte unități. Deci e greu de crezut că doar câțiva oameni au făcut toxiinfecție dintr-un număr atât de mare de clienți. Unii oameni fac indigestii de la înghițitul apei de mare, alții de la porumb, dar într-adevar, ultima oară, seara, au mâncat la un restaurant. E greu de crezut că ultimii trei clienți s-au îmbolnăvit de la mâncarea de acolo”, spune președintele ANPC, Horia Constantinescu. Cât despre comunicatul emis de Primăria Constanța, șeful crede că „se generează o psihoză”.

„În comunicat nicăieri nu apare (n.r. numărul de pacienți) defalcat, pe diagnostic și ar fi păcat să lansăm o psihoză că ar fi legate aceste cazuri de intoxicări cu alimente. Nu există o raportare clară a acestor îmbolnăviri pe categorii de motive, de la alimentație etc. Niciun caz de acest gen nu a fost semnalat autorităților”, a spus Horia Constantinescu, adăugând și că în sezonul abia încheiat „pe litoral s-au aplicat peste 3 milioane de de lei sancțiuni în perioada iulie-august și a fost oprită, temporar, prestarea a 76 de unitați de alimentație publică”. Din stațiunile montane nu s-au adunat cifre în acest sens deoarece „acolo nu s-a făcut comandament”, deși numărul turiștilor care au ales muntele a fost mult mai crescut anul acesta decât în alte veri.

Cum „reîmprospătează” restaurantele carnea

Cel mai periculos produs, care te poate trimite imediat în spital cu toxiinfecție alimentară, este carnea stricată. Nu de puține ori autoritățile au descoperit comercianți care cumpărau carne la limita expirării, deoarece prețul ei este mult mai mic, chiar și carne de contrabandă, fără certificat de proveniență sau analize sanitar-veterinare obligatorii. Mai mult, după ce termenul este cu mult trecut, comercianții de preparate alimentare o spală în detergenți, o ung cu ulei și mirodenii ori o toacă direct și îi maschează gustul cu plante aromatice.

Bucate tradiționale alterate, servite la un târg din Brașov!

Brașovenii și turiștii aflați în oraș au avut ocazia, în weekend, să își desfete papilele gustative, la un târg din centrul Brașovului, cu bucate tradiționale stricate.

În urma unui control inopinat făcut de comisarii de la Protecția Consumatorului, a fost descoperit un comerciant care vindea preparate stricate, recongelate și depozitate în găleți murdare. În plus, acesta nu avea nici autorizație de funcționare. Inspectorii au mai descoperit și alte pericole, la care erau expuși deopotrivă clienții și angajații. ”Există aspecte pe care le vom sesiza altor instituţii, cum ar fi sistemele de alimentaţie cu gaz ale plitelor care, după cum aţi văzut, prezentau deficienţe, iar angajații se chinuiau sa realizeze racordul între butelii și aceste plite.”, a declarat șeful corpului de control de la ANPC. Comerciantul a fost amendat cu 30.000 de lei şi nu mai poate participa la târguri.

ANPC a închis un depozit în care se produc cornuri pentru elevi

Comisarii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au descoperit o mizerie de nedescris, igrasie, tencuială deteriorată și cioburi la o firmă clujeană care produce, ambalează și distribuie cornuri pentru elevii din Mureș. ANPC s-a autosesizat în contextul în care, zilele trecute, o elevă din comuna Band s-a întors acasă cu un corn mucegăit.

Astfel, comisarii ANPC au verificat școlile implicate, dar și firma sus-amintită. Din imaginile postate de șeful Corpului de Control al APNC, Sorin Claudiu Susanu, reiese că alimentele sunt depozitate în condiții igienico-sanitate total improprii. Ca urmare a acestei acțiuni, depozitul respectiv nu mai funcționează.

Firmele care periclitează sănătatea consumatorilor riscă să zboare de pe piață

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat, zilele trecute, că activitatea instituției pe care o conduce se va schimba radical în vederea asigurării sporite și a întăririi încrederii consumatorului.

Astfel, Hora Constantinescu a anunțat că, întâi de toate, va evalua modul de lucru al comisarilor ANPC, care, pe lângă faptul că sunt obligați să aibă o ținută decentă, vor filma orice control, măsura fiind în conformitate cu noua viziune de transparență a instituției. De asemenea, a fost modificată procedura de control astfel încât să fie introdus un cazier contravențional, care permite identificara firmelor sancționate în trecut. Totodată, vor avea loc întâlniri de consiliere cu operatorii economici pentru a le explica cum se aplică legea, dar și pentru a preveni „apariția unor comportamente contrare legislației”.

Pe lângă acestea, preşedintele ANPC a avertizat marile reţele comerciale că nivelul amenzilor ce vor fi aplicate în cazul lor va creşte proporţional cu cifra de afaceri, astfel încât micii comercianţi să nu mai primească amenzi disproporţionate faţă de volumul afacerii.

În cele din urmă, firmele din turism, care activează în Valea Prahovei, Maramureş, Bucovina şi în alte zone căutate în sezonul de iarnă şi care nu vor respecta sancţiunile de avertisment rezultate în urma unor controale viitoare, vor fi eliminate de pe piaţă.

