Al-Qaeda și-a pierdut șeful. Mister în jurul morții liderului terorist Khalid Batarfi

Organizația Al-Qaeda din Peninsula Arabă are un alt șef după ce liderul jihadist Khalid Batarfi, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a murit în condiții misterioase. Organizația teroristă s-a evidențiat în contextul luptelor pentru putere din Yemen.

Organizația Al-Qaeda din Peninsula Arabă (AQAP) a anunțat moartea liderului său, Khalid Batarfi. Anunțul morții a fost făcut prin intermediul unei mesaj video postat pe pagina de internet a grupării jihadiste.

Gruparea jihadistă a anunțat, printr-un mesaj video, că liderul său, Khalid Batarfi, a murit. Înregistrarea a fost postată pe pagina de internet a grupării Al-Qaeda. Jihadiștii nu au dat alte detalii cu privire la moartea șefului organizației, lăsând să plutească misterul în jurul său. Khalid Batarfi era un militant de origine saudită care își exercita controlul asupea Aden din sudul Yemenului.

Gruparea și-a ales un nou șef, pe Saad bin Atef al-Awlaki, care a apărut într-un videoclip, în februarie 2023, îndemnând triburile sunite să se alăture AQAP.

Cadavrul liderului Al-Qaeda din Peninsula Arabă a fost arătat, în imaginile difuzate, în giulgiu și învelit într-un steag al grupării jihadiste, transmite France 24.Videoclipul are o durată de aproape 15 minute și conține mărturii a tovarășilor de luptă din gruparea Al-Qaeda din Peninsula Arabă.

Nu au fost date detalii cu privire la împrejurările sau cauza morții liderului jihadist despre care se crede că avea 40 de ani. Al-Qaeda din Peninsula Arabă a anunțat în februarie 2020 că Batarfi a fost numit liderul său, în urma morții predecesorului său, Qassim al-Rimi. Acesta și-a pierdut viața într-o lovitură cu drone.

Khalid Saeed Batarfi, cunoscut și ca Abū al-Miqdād al-Kindā a fost un militant din Arabia Saudită și emirul Al Qaeda din Peninsula Arabică. El a supravegheat rețeaua media a grupului din Yemen. De asemenea, a condus luptătorii jihadiști în preluarea guvernoratului Abyan din Yemen în 2011. După această operațiuni i-a fost acordat titlul de emir.

La 17 martie 2011, Batarfi a fost capturat de forțele de securitate din guvernoratul Taiz, iar timp de patru ani a fost închis în Mukalla. A fost eliberat, împreună cu aproximativ 300 de deținuți, de luptătorii Al Qaeda la 2 aprilie 2015.

Batarfi a atras atenția presei când a pozat pentru fotografiile făcute de membrii al-Qaeda în palatul guvernatorului Hadhramaut.

