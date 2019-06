Al doilea caz ”Sorina”. O fetiţă adoptată în Timişoara, despărţită de familia ce a crescut-o

Un caz similar cu al Sorinei, fetița din Baia de Aramă luată de la familia la care crescuse, aproape toată viața, în plasament și dată spre adopție altor părinți, se întâmplă în vestul țării. Protagonistă e o copilă de 7 ani, care de la vârsta de un an a crescut în plasament, și care, în câteva zile, va fi preluată de părinții adoptivi, timișoreni. Mai exact, miercuri.





Gabriela este o fetiță născută cu mai multe probleme medicale, care a ajuns să fie crescută în plasament, la o familie din Bocșa, Caraș Serverin, de la vârsta de 1 an. Asistentul maternal din Bocşa trebuie să o predea pe Gabriela în data de 3 iulie, pentru a fi adoptată de familia din Timişoara.

Fetița are acum 7 ani și în toată această perioadă a fost în grija familiei Miloș. Cei doi soți mai au 9 copii, și pe Camelia, o fetiță de 13 ani adoptată în anul 2013, tot după o perioadă în care au avut-o în plasament.

„Acum câteva zile am primit o somație că în data de 3 iulie va trebui să o predăm pe micuța Gabriela. Problemele au demarat destul de rapid și de ascuns. Era o fetiță cu multe dificultăți și am zis că ne vom strădui, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem tot ce putem să o recuperăm, iar astăzi pot spune că, parțial, este recuperată. Are probleme de sănătate, care sunt din naștere” , a declarat, pentru Reper 24.ro, Cornelia Miloș, femeia care o are pe Gabriela în plasament.

O familie din Timișoara a decis să o adopte, iar procedurile au fost finalizate recent, astfel că fetița urmează să fie despărţită de cei care au crescut-o și de care s-a atașat. ”Rolul instituției noastre, DGASPC Timiș, a fost de atestare a familiei adoptive și de urmărire a îndeplinirii, de către aceasta, a tuturor condițiilor necesare. Familia respectivă a urmat cursul impus în astfel de cazuri și a îndeplinit toate condițiile necesare. După adopție, vom monitoriza familia”, a declarat pentru EVZ, Smaranda Marcu, purtătoarea de cuvânt a DGASPC Timiș.

Potrivit Reper 24.ro, familia de plasament ar fi vrut să adopte fetița, în 2014, însă tot atunci au apărut mai multe probleme de sănătate în cazul Gabrielei, iar focusul a fost schimbat pe acestea. „Am depus dosarul și s-a tras așa de păr perioada de evaluare, că din 15 martie, perioada de evaluare ca familie adoptatoare a început abia în 24 aprilie. S-au eschivat mereu. În 24 aprilie s-a ținut ședința de începere a perioadei de evaluare, la ora 11:00, cu mine și cu soțul ca părinți adoptatori, și la ora 15:00 ni s-a spus „mâine trebuie să veniți să predați fetița pentru că a avut loc un proces și s-a dat familiei respective”, povestește, conform aceleiași surse, Cornelia Miloș.

Directoarea DGASPC Caraș Severin, Elena Amzoi, a declarat pentru EVZ că instituția a urmat punctual calea legală în toată procedura de adopţie, procedură care a fost începută în anul 2014. ”Asistentul maternal a fost primul întrebat dacă dorește să adopte copilul, având prioritate. Am documente în sensul acesta. Familia a spus că nu doreşte, iar acum refuză să dea copilul familiei adoptatoare. Atfel, copilul aflat în grija asistentului maternal din Bocşa a fost din anul 2014 dat spre adopţie, doar că nimeni până în acest moment nu a fost interesat să-l adopte, pentru că este un copil greu adoptabil”, a afirmat Elena Amzoi.

