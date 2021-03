Dezbaterea cu pricina n-a fost una tehnică așa cum era de așteptat ci o veritabilă manea izvorată din jalea exponenților clasei conducătoare pe care dacă îi întrebi de ce vor să șteargă de pe harta instituțiilor statului această secție, răspunsul invariabil tâșnește ca o arteziană: Dragnea e de vină!

Cu surprindere am aflat acest argument imbatabil din manifestarea prin viu grai a președintelui Comisiei, dl. Badea de la USR, fie-i numele lăudat, când a spus că SIIJ-ul este înființat de Dragnea si de aceea trebuie să dispară.

Cu toata dragostea, cred că ar fi timpul să afle domnia sa că Liviu Dragnea este la pușcărie de ceva vreme sub puterea unui mandat de executare a pedepsei. Așadar, Liviu Dragnea e istorie! Punct. Că înființarea SIIJ-ului a avut avizul CSM, că desființarea acestei Secții are avizul negativ al CSM-ului se pare că nu prezintă nici un fel de importanță. Or, dacă nu este important avizul CSM, fie el și consultativ, oare n-ar fi mai bine să-l desființăm? De CSM ziceam…

Pentru că nu vreau să trăiesc ziua în care respectabilul președinte al Comisiei juridice,de disciplină și imunități a Camerei va întreba „Cine naiba mai e și CSM asta?”

Bun, și pentru că știm faptul că susținătorii desființării Secției sunt mari amatori de circ și zgomot, acesta fiind de altfel elementul lor natural, s-au comportat ca pe propria moșie biciuind iobagul doar pentru curajul de a fi ridicat capul din pământ. Că în contemporaneitatea noastra așa se taie microfoanele în Parlamentul României. După chef. Când respiri aerul rarefiat al puterii absolute te comporți în consecință. Tai și…..

Când Ministrul Justiției, Procurorul General, șeful DNA și încă vreo câțiva îți spun că ești beat, te duci și te culci. Însă ce te faci dacă nu ești beat? Păi vă spun eu. Faci la fel. Te duci și te culci. Pentru simplul motiv că te-au trimis cei arătați mai sus. În caz contrar, nu ești prea bine. Unii n-au fost. Și-au cam plătit pentru aroganțe din astea.

Până și seful CSM și președinta Inaltei Curți s-au dus să se culce. Nu-mi este foarte clar de ce. Fie pentru că nu era loc de discuții din cauza politizării așa cum au invocat, fie pentru că au realizat inutilitatea oricărui demers în materie.

Teza ultimă poate fi asimilată renunțării și asta nu dă bine deloc pentru două vârfuri ale justiției românești.

Sau au fost deranjați cumva de prezența asociațiilor profesionale la minunatele lucrări ale Comisiei și ar fi coborât prea mult din înaltele sfere pentru a se așeza la aceeași masă cu norodul? Rămâne un mister această ipoteză. Sau un adevăr greu de demonstrat.

In aceeași cheie, a inutilității oricărui demers, nici un punct de vedere, bun sau prost, al șubredei opoziții n-a fost ascultat. Raportul cu aviz favorabil a fost dat mimând dialogul și sofisticata democrație.

N-au avut nici măcar curiozitatea, lăsând deoparte respectul să asculte un om îndreptățit să vorbească. Fost procuror. Inculpat, arestat și achitat într-un final. Ajuns în situația arătată pentru că n-a răspuns comenzilor faimoasei Structuri Teritoriale DNA-Ploiești.

Cui i-a fost teamă de ce avea să spună dl. Liviu Tudose? Și întrebarea asta ar merita un răspuns. Ghinion! Și domniei sale i s-a tăiat microfonul. Înclin să cred că președintele Comisiei a adus microfoanele de acasă. Sau de la sediu. Sau din alte părți. Cine mai știe?

Oricât ne-am feri să spunem lucrurilor pe nume, ce s-a întâmplat ieri în Comisie poate fi catalogat cu ușurință drept golăneală. O manifestare bulevardieră a celui având mușchiul mai tare și ordinul pe unitate în buzunarul de la piept.

În lipsa ordinului, cel mai probabil am fi fost puși în fața unui dialog tehnic, solid argumentat juridic, echilibrat, așa cum stă bine unor politicieni adevărați.

Și zău dacă știu când vom avea și noi așa ceva!

Revenind la mărul discordiei, este fără putință de tăgadă că SIIJ va dispărea. Toate astrele au fost aliniate în acest sens. De când tot dispare m-am plictisit. A căzut în derizoriu până și desființarea.

Dacă o mini-structură cu șapte oameni, subdimensionată și cu suprasarcini poate crea asemena valuri și o așa încrâncenare mă întreb minunându-mă unde e rațiunea? Pentru cine reprezintă un pericol atât de cumplit încât a trebuit să fim trasi de urechi de catre GRECO, Comisia de la Venetia, Consiliul consultativ al judecătorilor europeni, al procurorilor europeni și alte instituții europene specializate în a da recomandări. Iar nu obligații. Dar asta este altă poveste ce mă duce cu mintea la o teorie destul de consistentă pe care nu mă pot abține să n-o zic scurt și sec. Cred ca în Tatăl Nostru că politicienii vieții mint la poalele mamei Europa de sting. Și de aici toate neînțelegerile…

Până la urmă desființarea SIIJ dat fiind că e aproape sigură n-ar mai fi, așa cum spuneam, o mare problemă. Întrebarea e ce pui în loc? Ce garanții de independență aduci într-o societate în pragul delirului unde cel mai des cuvînt pe care îl auzim din gura oamenilor este ABUZ?

Cu tot respectul mărturisesc că astăzi mi-aș fi dorit să scriu un laudatio despre Comisia Juridică. Îmi pusesem chiar ceva speranțe în faptul că acolo sunt profesioniști ai dreptului. Ca maretia dreptului va invinge.

Ghinion din nou.S-a întâmplat doar un fenomen extrem de simplu și deranjant în egală măsură. Ai lor au fost mai tari ca ai noștri‼! Atat.