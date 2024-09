Social Agitație pe piața imobiliară. Unele prețuri cresc accelerat







Prețurile chiriilor au înregistrat creșteri semnificative în acest an. Spre deosebire de 2023, în luna august, acestea au crescut cu 10%. În același timp, cererile sunt mai mari ca în anul precedent.

Chirii mai scumpe în 2024. Situația în Capitală

Spre deosebire de anul trecut, prețurile medii pentru chiriile din Capitală au crescut cu 16%. În august, prețul mediu de închiriere cerut în cazul unei garsoniere era de 363 euro pe lună. Mai mult, un apartament cu două camere se putea închiria cu suma de 578 euro pe lună.

Apartamentele cu trei camere au atins prețul mediu de 768 euro pe lună. De asemenea, creșterile majore sunt vizibile mai ales în cazul locuințelor din Sectorul 1.

„Apartamentele cu trei camere (+29% în august 2024 față de august 2023), în timp ce cele mai mici creșteri au fost în Sectorul 3 pentru garsoniere (+8%). Față de luna trecută, în luna august, singurele sectoare în care s-au înregistrat scăderi au fost Sectorul 5 și Sectorul 1, cu o scădere de -3% în Sectorul 5 pentru garsoniere și în Sectorul 1 pentru apartamentele cu două camere”, conform reprezentanților Storia.

Conform analizei recente, interacțiunile între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere au crescut. În luna august, acestea au fost cu 10% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșteri în marile orașe

Tendințele de creștere sunt vizibile și în cazul marilor orașe. În Oradea, chiriile au crescut cu 39% în cazul garsonierelor. Totodată, prețurile acestor tipuri de locuințe s-au majorat și în cazul orașului Timișoara. Conform analizei, creșterile din august au fost de 9% față de luna precedentă.

„Conform datelor colectate de pe platforma noastră, prețurile chiriilor continuă să crească de la un an la altul, deși variațiile lunare sunt relativ mici. În același timp, observăm o creștere a interacțiunilor între chiriași și proprietari, influențată și de perioada de vârf pentru închirieri, care are loc în lunile august și septembrie, când cererea atinge un nivel ridicat, peste 50% fiind generată de studenți în căutare de locuințe”, a explicat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Chirii mai scumpe. Proprietarii nu duc lipsă de cereri

Spre deosebire de luna iulie, scăderi s-au înregistrat în Sectorul 5, iar acestea au legătură cu prețurile garsonierelor. De asemenea, chiiriile apartamentelor cu două camere din Sectorul 1 au scăzut ușor.

În Sectorul 1, chiria pentru o garsonieră a fost în medie de 441 euro pe lună, în timp ce un apartament cu două camere a ajuns la 658 euro pe lună. Mai mult, apartamentele cu trei camere s-au închiriat în august cu 996 euro pe lună.

La Cluj, chiriile au crescut cu 15% în cazul garsonierelor, în timp ce apartamentele cu două camere au avut prețuri cu 9% mai mari. În schimb, prețurile medii au rămas constante în privința apartamentelor cu trei camere. Astfel, o garsonieră în Cluj Napoca s-a închiriat cu 400 de euro în acest sezon estival.

Schimbări importante s-au înregistrat și în Iași sau Sibiu.

„În Iași, chiriile au înregistrat creșteri semnificative în august 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari fiind pentru garsoniere (+21%) și apartamente cu două camere (+13%). Prețurile pentru apartamentele cu trei camere au crescut, în medie, cu 4%”, arată sursa.

La Sibiu, prețurile de închiriere au crescut cu 20% în cazul garsonierelor.

Brașov și Constanța

În acest sezon estival, prețurile de închiriere au crescut și în cazul orașelor Brașov și Constanța. La Brașov, garsonierele s-au închiriat cu prețuri mai mari cu 17% față de 2023,

„În luna august, chiria medie pentru o garsonieră a fost de 350 euro/lună, pentru un apartament cu două camere de 500 euro/lună, iar pentru un apartament cu trei camere de 618 euro/lună”, conform sursei.

Prețurile garsonierelor din Constanța au crescut cu 16% față de aceeași perioadă a anului precedent. De asemenea, în cazul apartamentelor cu două camere, creșterea a fost de 23%. În schimb, la cele cu trei camere, creșterea a fost de 2%.