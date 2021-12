Agentul KGB Vladimir Putin, taximetrist după căderea Uniunii Sovietice? Dezvăluiri fabuloase despre liderul de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin a spus că prăbușirea Uniunii Sovietice a însemnat sfârșitul „Rusiei istorice”, dezvăluind că a fost taximetrist pentru a-și face rostul după căderea URSS.

Președintele Rusiei dezvăluie toate acestea într-un documentar care urmează să fie difuzat în curând. Sfârșitul Uniunii Sovietice în 1991 a fost urmat de o perioadă de instabilitate economică severă, care i-a dus pe mulți ruși în stare de sărăcie.

Vladimir Putin, despre perioada în care a făcut pe taximetristul

„Uneori a trebuit să câștig niște bani în plus. Adică să câștig niște bani cu mașina, ca șofer particular. Ca să fiu sincer, e neplăcut să vorbesc despre asta, dar, din păcate, așa au stat lucrurile”, a declarat Vladimir Putin în documentarul „Rusia. Istorie recentă”, realizat de canalul Channel One.

Putin, fost agent al serviciilor de securitate KGB din Uniunea Sovietică, a deplâns anterior căderea URSS, punând că dezintegrarea de acum trei decenii a rămas o „tragedie” pentru „majoritatea cetățenilor”.

Şi continuă: „Până la urmă, ce înseamnă prăbușirea Uniunii Sovietice? Înseamnă prăbușirea Rusiei istorice sub numele de Uniunea Sovietică”, este citat liderul de la Kremlin.

Destrămarea URSS în 1991 „cel mai mare dezastru geopolitic al secolului XX”

Un slujitor loial al Uniunii Sovietice, Putin a fost consternat când aceasta s-a prăbușit, denumind colapsul „cel mai mare dezastru geopolitic al secolului XX”.

Sfârșitul Uniunii a adus cu sine o perioadă de instabilitate economică intensă care i-a aruncat pe mulți în sărăcie, pe măsură ce Rusia nou independentă a trecut de la comunism la capitalism.

RIA-Novosti, relatând fragmente din documentar: „Uneori a trebuit să câștig bani în plus”, a spus Putin. „Vreau să spun, să câștigi bani în plus cu mașina, ca șofer de taxi privat. Este neplăcut să vorbim despre asta, să fiu sincer, dar, din păcate, așa a fost”

Rusia a fost centrul unei Uniuni Sovietice care a crescut pentru a include 15 republici din Țările Baltice din vest până în Asia Centrală. În 1991, devastată de problemele economice, Uniunea s-a dezintegrat și Rusia a devenit o națiune independentă, relatează theguardian.