De ce garda de corp a lui Putin are întotdeauna o umbrelă neagră? Teoretic, pentru a-l proteja de ploaie. ”Misterul” banalului obiect! FOTO

În calitate de preşedinte al Rusiei, Vladimir Putin nu se teme de soare, așa că această umbrelă nu este o simplă protecție solară sau adăpost de ploaie. Vedem adesea scene în unele filme cu gărzi de corp care se confruntă cu inamicul, acei bodyguarzi transformă instantaneu umbrela în diverse arme tehnologice.

Are umbrela neagră purtată de garda de corp a lui Putin această funcție?

Altfel, de ce ar trebui s-o poarte bodyguardul cu el indiferent de vreme? Mai mulți oameni au speculat că ar putea fi o pușcă ușoară sau o umbrelă care ascunde o sabie. Dacă vă mai amintiți, la Cupa Mondială din Rusia 2018 (foto) când Putin participa la ceremonia de decernare a premiilor, s-a întâmplat să plouă abundent. În acel moment, bodyguardul a folosit imediat umbrela mare neagră pentru a-i oferi lui Putin protecție.

De-a lungul istoriei moderne, au existat nenumărați oficiali la nivel înalt, chiar și șefi de guvern, care au fost asasinați. Președintele american Lincoln, președintele sud-coreean Park Jung-hee, președintele egiptean Sadat și chiar președintele haitian Moiz care a fost asasinat în iulie anul acesta și așa mai departe.

Putin însuși a crescut în familia KGB și știe că tot felul de metode de asasinat sunt omniprezente. În ceea ce privește munca de securitate, este firesc să fii perfect. Umbrela mare neagră aflată în mâinile bodyguarzilor este „Transformerul” care îi poate salva viața lui Putin într-un moment critic (foto).

De la materiale la diverse funcții de design, toate sunt născute pentru a-l proteja pe președinte

În primul rând, să aruncăm o privire asupra materialului acestei umbrele negre mari – Kevlar. Kevlarul este un tip de material dezvoltat în Statele Unite în anii 1960. Caracteristica cea mai tipică este duritatea ridicată și rezistența la temperaturi ridicate . Rezistența este de cinci ori mai mare decât a oțelului, dar densitatea este mai mică de 20% a oțelului. În armată, a fost numit întotdeauna „ garda blindată”.

Kevlarul a fost utilizat pe scară largă în domenii precum tancuri și armuri de corp și chiar și portavioanele trebuie să folosească acest nou tip de material. Umbrela mare neagra din mana bodyguardului este realizata din acest material nou.

Stratul exterior al umbrelei este, de asemenea, acoperit cu un strat subțire de armură. Odată ce apare un pericol, după deschidere va deveni o „armură cu glonț”, chiar mai groasă decât o armură de corp. În plus, întreaga umbrelă neagră este mai mare decât umbrelele obișnuite, cântărind mai mult de trei kilograme.

Această umbrelă mare neagră poate rezista foarte eficient atacului de glonț al lunetistului

Și atunci când vine vorba de momente critice, nu este doar antiglonț, ci și săbie pentru a preveni asasinatele apropiate. În plus, umbrela din Kevlar este impermeabilă și ignifugă și are o funcție de ecranare, deci este mai mult decât suficientă pentru a face față atacurilor obișnuite. Această umbrelă neagră nu este doar un articol grozav despre materiale, se spunea înainte că este un „transformator”, este o colecție de tehnologie neagră. În plus, această umbrelă mare neagră are câteva funcții mai puțin cunoscute, cum ar fi funcția de pulverizare.

De fapt, există multe alte elemente de recuzită care pot face faţă unei situaţii. De exemplu, mulți bodyguarzi vor purta o servietă simplă cu ei. Odată ce președintele are un ușor accident, când se aud sunete în jurul lui, această servietă obișnuită, aparent inutilă, se va transforma instantaneu într-un scut antiglonț de aceeași înălțime ca o persoană (foto).

Acest scut nu numai că se poate transforma cu succes într-o perioadă scurtă de timp, dar și capacitatea sa de apărare este de top. Șeful Venezuelei a fost atacat odată. Acest scut negru l-a ajutat să blocheze împușcarea nebună a dronelor. Abilitatea antiglonț este cu adevărat uimitoare, scrie min.news.