Florin Teodor Moza agentul de pază care în toată cariera lui nu a fost implicat în niciun incident de acest fel, vorbește despre cum a ajuns la un pas de moarte pe data de 29 decembrie 2019.

„Eram de serviciu cu un coleg la un club din incinta ştrandului. În jurul orei 5 dimineaţa, Răzvan Copăceanu s-a dus la fosta lui iubită pe care a agresat-o fizic şi verbal. Aceasta din urmă a solicitat ajutorul agentului de pază, care l-a poftit afară din club pe agresor.

În timp ce ieşea afară, lucru ce se poate vedea pe filmarea din club, agresorul şi-a mutat cuţitul-box din mâna dreaptă în cea stângă. Auzind de incident am ieşit afară, moment în care m-am trezit cu un pumn în faţă şi am fost înjunghiat în abdomen.

Au urmat alte două lovituri de cuţit, una în umăr şi alta la mână, fiind tăiat la degete. Când am strigat că am fost înjunghiat, agresorul a rupt-o la fugă. Împreună cu colegul meu, am pornit în urmărirea lui şi l-am prins în faţă la Mc Donalds, unde l-am pus jos.

În timp ce era imobilizat, ne-a adus în permanenţă injurii şi ameninţări, lucru care i-a provocat pe colegii mei care au ripostat lovindu-l. Când i-am reproşat că ar fi putut să mă omoare, iar eu am acasă o fetiţă de crescut, agresorul mi-a adus cuvinte jignitoare mie şi fetiţei mele, motiv pentru care am răbufnit”, a declarat Florin Moza, conform Aradon.

Deși a fost mai aproape de moarte ca niciodată, agentul de pază a declarat că vrea să își păstreze jobul.

„După ce a venit Poliţia şi Salvarea am plecat la spital, unde am fost operat în regim de urgenţă. Doctorul mi-a spus că am avut noroc ca a fost atins ficatul doar prin frecare şi nu prin înţepare, altfel aş fi fost mort. Aşa cum reiese din certificatul medico-legal mi-a fost pusă viaţa în pericol, necesitând 35 zile de îngrijiri medicale, ulterior fiind prelungit până la 63 de zile”, a spus acesta.

