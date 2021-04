Apar noi amănunte explozive despre modul în care a fost instrumentat unul dintre dosarele Microsoft de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Este vorba despre dosarul Microsoft 2, în care au fost trimiși în judecată oamenii de afaceri Claudiu Florică și Dinu Pescariu și fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu.

Dosarul a fost deschis pentru a cosmetiza imaginea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA la acea vreme. Asta a declarat, luni, 12 aprilie, în declarația dată de magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Florică a aflat asta de la procurorul de caz, care i-a explicat că dosarul a fost deschis pentru a o ajuta pe Kovesi la imaginea publică, după cum notează luju.ro. De asemenea, același procurori i-a transmis lui Claudiu Florică să accepte să-și îmbunătățească situația. Iar acest lucru era posibil dacă ar fi făcut denunțuri împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu, fost premier, și Dan Nica, fost ministrul al Comunicațiilor.

Trebuia să fie cosmetizată imaginea Laurei Codruța Kovesi

Procurorul în cauză este Adrian George Matei, cel care a instrumentat și dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani de închisoare.

„În birou, procurorul de caz mi-a spus că este obligat să deschidă acest dosar pentru a repara din imagina șefei, doamna Kovesi, care a fost batjocorită de presă din cauza mea și a lui Pescariu, toată lumea considerând că ne-a protejat doamna Kovesi.

Procurorul mi-a spus că ei vor trebui să investigheze cauza și că ar fi bine pentru mine să fac o serie de denunțuri cu privire la Dan Nica (ministrul Comunicațiilor), Călin Popescu Tăriceanu (președintele Senatului) și a altor demnitari pe care i-aș fi întâlnit vreodată. În opinia procurorului, era o favoare, chiar dacă dosarul continuă în ceea ce mă privește, însă prin formularea denunturilor, îmi ușurează situația juridică prin reducerea pedepselor având în vedere dispozițiile privind denunțul.

„Claudiu, nu e important adevărul, este important ceea ce vrea să audă procurorul”

La dată respectivă, mi-am dat seama că procedura judiciară de urmărire penală era deja începută. Prezența la discuție, avocata despre care am făcut vorbire anterior (n.r. – Angelica Enache) m-a sfătuit și ea că ar fi bine să dau acele denunțuri. Această avocata chiar a făcut următoarea afirmație, chiar în prezența procurorului de caz: Claudiu, nu e important adevărul, este important ceea ce vrea să audă procurorul”, a spus Claudiu Florică în fața judecătorilor de la ÎCCJ.

„Față de cele constatate, am plecat de la sediul DNA, spunându-i procurorului că nu am ce denunțuri să fac împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu și Dan Nica, deoarece nu știam nimic despre ei, însă procurorul mi-a spus că el are informații că aș fi prieten cu el, deoarece a găsit o poză pe internet la o lansare a Academiei mele de fotbal.

Arăt că și atunci când am fost convocat la DNA, aveam apărător ales, respectiv avocat Surghie Florian, însă mie mi s-a spus să vin fără avocat, acesta fiind motivul pentru care m-am dus fără avocat. Tot ceea ce s-a întâmplat la DNA și am relatat anterior i-am povestit și domnului avocat Surghie, apărătorul meu ales. Arăt că și ulterior au mai existat și astfel de întâlniri, pe care eu le numesc ‘informale’ cu procurorul de caz, în absența apărătorului meu ales, dar în prezența avocatei anterior menționate.

„Am concluzionat că tot ceea ce se întâmplă judiciar la DNA era în afară legii”

M-am dus la procuror în această modalitate informală de 8-9 ori, de fiecare dată fără avocatul meu ales Surghie Florian și de fiecare dată intrăm pe ușa din dos a DNA. De fiecare dată, eram convocat pe telefonul mobil de către procuror.

În opinia mea, în raport de ceea ce se scria în mass-media, eu am concluzionat că tot ceea ce se întâmplă judiciar la DNA era în afară legii și, în consecință, am optat să merg de 8-9 ori la DNA fără avocat pentru a obține informațiile în legătură cu ce se întâmplă în dosar sau cu ce se va întâmplă pe viitor. Eu sperăm în urmă acestor vizite informale la DNA să obțin informații care mi-ar putea fi folositoare situației mele.” A mai precizat Claudiu Florică.