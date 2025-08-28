Economie Afaceri mascate în Republica Moldova. Cum dispare un teren de la Universitatea Agrară și apare „Parcul Agrotek”







Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova intenționează să transmită gratuit patrimoniul fostei Universități Agrare, terenuri și clădiri strategice. Acestea vor fi oferite către un SRL creat recent de Universitatea Tehnică. Compania urmează să administreze bunurile timp de 30 de ani. De asemenea, va dezvolta „Parcul Agrotek”, un centru industrial dedicat inovațiilor agricole. Proiectul, prezentat drept un pas spre modernizare, a stârnit însă critici dure din partea foștilor miniștri și experți.

Parcul Agrotek, ridicat pe patrimoniul Universității Agrare

Conform proiectului oficial, SRL-ul primește gratuit un teren de 5 hectare și mai multe clădiri din Chișinău. „Parcul Agrotek” va fi amplasat pe strada Mircești 56/2 și promovat ca hub al digitalizării agricole. Autoritățile susțin că investițiile planificate vor depăși 40 milioane euro. Cu toate acestea, lipsesc detalii clare despre parteneri, investitori și impactul economic real.

Vicepremierul Vladimir Bolea dă asigurări că investițiile în „Parcul Agrotek” vor ajunge la 100 milioane dolari. Aceste investiții vor crea 6.000 de locuri de muncă. Totul sună ca o poveste de succes. Însă realitatea arată altfel. În loc de transparență și proiecte clare, cetățenii au parte doar de promisiuni generale și comunicate optimiste.

Fostul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, a numit lichidarea Universității Agrare și transferul patrimoniului către SRL „o mare crimă”. El a acuzat grupuri de interese că transformă resursele educaționale în afaceri private mascate sub pretextul modernizării agriculturii. Corneliu Popovici, fost ministru al Educației, afirmă că reforma universitară din 2022 a fost, de fapt, o schemă pentru preluarea patrimoniului.

Declarația cea mai tranșantă vine însă de la jurnalistul Dragoș Galbur: „Nu a existat niciun fel de alt interes în comasarea Universității Agrare cu Universitatea Tehnică, decât deposedarea de terenuri imense și generoase pe care le avea. Astăzi, primele 5 hectare de teren care au aparținut Universității Agrare au fost transmise, prin hotărâre de Guvern, din public în privat, către un SRL, pentru 30 de ani (ceea ce în Moldova înseamnă pentru totdeauna) pentru construirea unui parc tehnologic, proiect în spatele căruia se află ministra Economiei, rectorul UTM și directorul ODA. Dacă au ajuns schemele imobiliare să fie aprobate prin hotărâri de Guvern, atunci totul e clar. Nu e departe ziua când votanții PAS vor folosi aceleași mesaje ca și votanții lui Șor: «A furat, dar a și făcut!»”.

În iulie 2022, Guvernul a decis reorganizarea prin fuziune a mai multor universități. Aceasta a redus numărul acestora de la 16 la 11. Printre instituțiile absorbite s-a aflat și Universitatea Agrară, care a intrat în structura Universității Tehnice din Moldova. Atunci, oficialii au invocat necesitatea modernizării și eficientizării cheltuielilor în învățământul superior.

Conform legislației, un parc industrial este o entitate creată prin hotărâre de Guvern. Este creată pe o perioadă de până la 30 de ani pentru a sprijini dezvoltarea economică. Se urmărește atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă. În prezent, în Republica Moldova funcționează mai multe parcuri industriale. Acestea sunt locații unde activează sute de companii, cu investiții totale de miliarde de lei.

Rămâne însă de văzut dacă „Parcul Agrotek”, construit pe ruinele Universității Agrare, va deveni un motor real de inovație și dezvoltare sau va confirma scenariile criticilor, care vorbesc despre o schemă imobiliară abil camuflată sub umbrela modernizării.