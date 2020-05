„Am avut discuţii atât cu români care muncesc sezonier în Germania cât şi cu angajatorii lor, cu asociaţiile de fermieri care sunt foarte active pentru stabilirea unui standard de muncă optim la nivelul tuturor angajaţilor, dar şi cu miniştrii Agriculturii şi Muncii. Toate aceste întâlniri mi-au arătat că în cea mai mare parte, în fermele din Germania sunt condiţii civilizate de muncă, dar sigur că sunt şi o serie de lucruri care trebuie să fie corectate şi îmbunătăţite.

Dincolo de condiţiile de muncă am cerut în mod expres ca românilor să le fie asigurat un minim de protecţie medicală în această perioadă de pandemie. Şi nu în ultimul rând, am avut discuţii aplicate solicitând, şi cred că aţi văzut declaraţiile ministrului Muncii de astăzi, ale domnului ministru Heil (ministrul federal al Muncii şi Afacerilor Sociale, Hubertus Heil – n.r.) care au arătat efectele imediate ale discuţiilor pe care l-am avut atât în privinţa intensificării controalelor în ferme şi în general în activităţile în care lucrează muncitori sezonieri, inclusiv în domeniul industriei cărnii”, a afirmat Violeta Alexandru, la Realitatea Plus.

Ea a menţionat că deja au fost luate câteva măsuri ferme pentru cei care lucrează în industria de producere şi prelucrare carne în sensul în care de la 1 ianuarie se elimină posibilitatea de a lucra prin subcontractori. Se va asigura un sistem electronic de evidenţa orelor de muncă astfel încât să se elimine orice neînţelegere pe acest subiect.

De asemenea, se va prevedea pentru angajatori obligativitatea de a se menţiona şi a informa autorităţile cu privire la condiţiile de asigurare a transportului şi a cazării, respectiv a condiţiilor de muncă.

Ministrul Muncii a afirmat că s-a întâlnit cu români care i-au spus că sunt mulţumiţi şi a văzut că unii stau în condiţii bune, dar consideră că „în unele locuri e loc de mai bine”.

„Am văzut şi români care mi-au spus că şi-au primit salariile la timp. Că nu a existat nicio situaţie în care să întâmpine o problemă şi să nu fie ascultaţi de angajatori”, a mai spus Violeta Alexandru.

„Afacerea Sparanghelul” aprinde PNL

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogan, s-a scandalizat din cauza proastelor condiții în care muncesc românii plecați „la sparanghel”. Cu ocazia asta, el i-a dat câteva „lecții de diplomație” colegei sale de partid, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Ce se întâmplă este o rușine. Am cerut să merg în Germania, nu mi s-a permis. După 2 iunie cu Motreanu, Falcă și Busoi mă voi deplasa să văd ce se întâmplă. Statul trebuie să dea cu pumnul în masă. Nu trebuie să stai ca ghiocelul, cu capul plecat.

O rog pe Violeta (ministrul Muncii, plecat în Germania, n.red.) cu colegialitate, să depășească gardul, că s-ar putea să găseasca leopardul dupa gard. Să nu se ducă doar acolo unde este dusă. Or să încerce să o ducă în locurile unde condițiile de muncă sunt bune. Să stea Violeta în Germania până rezolvă problema. Nici să nu le zâmbească, să nu fie drăguță, e reprezentatul Guvernului unei țări care reprezintă ceva în Europa. Ei ne-au cerut ajutorul.

Violeta să se poarte ca un stăpân, nu ca o slugă, să fie puternică, să înțeleagă că dacă e puternică și își susține punctul de vedere ești respectat. Violeta să nu lase să fim umiliți. Intreaga Românie este umilită, nu doar cei de la muncă”, a declarat Rareș Bogdan, la Realitatea Plus.

Sparangheliștii, lăsați pe drumuri în Germania. Sute de persoane date afară abuziv

Sute de români plecați la cules de sparanghel în Germania, în plină pandemie de coronavirus, s-au trezit pe drumuri. Angajatorii nemți i-au dat, pe mulți dintre ei, afară, abuziv, profitând de contractele dubios încheiate.

După ce mai mulţi muncitori români au denunțat abuzurile făcute de angajatorii germani, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a solicitat un dialog cu Ministrul Afacerilor Externe pentru a discuta această problemă.

„Situația lor este complicată pentru că autoritățile nu au făcut nimic, în primul rând, ca să se asigure ce se va întâmpla în cazul în care vor exista incidente. Pentru că atunci când trimiți mii de muncitori sezonieri, din vina lor sau nu din vina lor, astfel de situații trebuiau prevăzute”, a spus un jurnalist care a stat de vorbă cu mulți dintre românii aflați la muncă în Germania, potrivit Antena 3.

Oamenii dați afară au primit preaviz de o zi, fără posibilitatea de a se întoarce în țară în aceeași zi, rămânând practic pe drumuri.