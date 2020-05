M-am bucurat când un prieten mi-a spus că poate ruga o rudă din Gemania să cumpere și să ne trimită medicamentul. Ne-am reunit mai mulți amici, dependenți de Euthyrox , și am făcut listuța cu ce avem nevoie fiecare.

Aseară au venit medicamentele. Ne-am ars rău, dar măcar am proba care demonstrează că motivul pentru care nu se găsește medicamentul nu este doar un zvon.

La farmacia noastră cumpăram o cutie de Euthyrox de 100 (concentrația) cu 13-14 lei. Pe cutia de la nemți am dat 15,24 EURO!!! Ambele conțin 100 de tablete. Acum e clar cum funcționează exportul paralel și ce câștig au firmele care se ocupă cu asta? Se aduce Euthyrox cu preț mic în România și se exportă în țări din UE, unde prețul e de 15-16-17 euro per cutie. Bineînțeles, sub marea umbrelă a instituțiilor statului, mai sus menționate.

Pun pariu că dacă îl întreb acum pe ministrul Nelu Tătar când vine odată Euthyroxul în farmacii, se va uita mirat pe sub șuvița bretonului rebel și-mi va răspunde: Păi, a venit, a fost distribuit în farmacii!

Iar în birourile lor luxoase, boșii firmelor pharma de impot-export își râd în barbă de cât suntem noi de proști și DNA de indulgentă.

Vom vedea…căci, până la urmă, trebuie să se spargă buboiul! Îl vom sparge cumva, cu mască, fără mască, cu mânuși sau fără, că tot se apropie Marea Distribuire a acestor materiale anti-coronavirus, importate la greu, și aflate acum la concurență cu producția autohtonă!